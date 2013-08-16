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Mısır Ordusu Kahire'ye birlik takviyesi yapıyor

Mısır Ordusu, bugün yapılacak darbe karşıtı gösteriler için Kahire kent merkezine çeşitli bölgelerden zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapıyor.

Mısır Ordusu Kahire'ye birlik takviyesi yapıyor

Mısır Ordusu, bugün yapılacak darbe karşıtı gösteriler için Kahire kent merkezine çeşitli bölgelerden zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapıyor.

16 Ağustos 2013 Cuma 13:09
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Mısır Ordusu Kahire'ye birlik takviyesi yapıyor

KAHİRE

Mısır Ordusu, bugün yapılacak darbe karşıtı gösteriler içinKahire kent merkezine çeşitli bölgelerden zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapıyor

Sabah saatlerinden itibaren İsmailiye ve Süveyş kentleriyle diğer bölgelerden Kahire kent merkezine çok sayıda zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapıldı. Kahire kent merkezinde ise başta askeri ve polis tesisleri olmak üzere kamu binalarının çevrelerine zırhlı araç ve tanklar konuşlandırıldı. 

Kahire Uluslararası Havalanı ile Almaza Askeri Havalanı'nın çevresinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı gözlenirken, Kahire kent merkezinde birçok yol, askerler tarafından trafiğe kapatıldı. 

Tahrir Meydanı'nın çevresini zırhlı araçlarla kapatan askeri birlikler, Kahire Müzesi'nin çevresinde de güvenlik önlemlerini arttırdı. Kahire Müzesi gösterilerden dolayı bugün kapalı olacağı bildirildi. 

Başkent Kahire ile diğer kentlerdeki büyükelçilikler ve yabancı misyonların çevresindeki güvenlik önlemleri arttırılırken, Süveyş Kanalı çevresinede takviye birlikler gönderildi. 

Sabah saatlerinden itibaren Mısır genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alan Mısır Ordusu, şehirler arası yollarda kontrol noktaları oluşturudu. 

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 13:10
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Mısır Ordusu Kahireye Birlik Takviyesi Yapıyor
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