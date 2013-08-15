''Mısır kan gölü''

ANKARA

Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam dünya basınında, ülkedeki durumun daha da kötüleşeceği endişesiyle yer aldı.

Internatioanal Herald Tribune : "Mısır'daki çatışmalara kanlı son"

Internatioanal Herald Tribune gazetesi, katliamı "Mısır'daki çatışmalara kanlı son" manşetiyle okuyucularına duyurdu. Haberde, Mısır ordusunun, ülkenin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi görevden almasının ardından başlayan protestolara güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtildi. Olağanüstü hal ilanıyla Mısır’ın yeniden eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek dönemindeki sıkıyönetim anlayışına geri döndüğü vurgulandı.

Washington Post gazetesi, manşetten verdiği haberde, "Mısır'da protestoların bastırılması sonrası çatışmalar yayılıyor" başlığını kullandı. Güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına müdahalesini gösteren büyük bir fotoğrafla verilen haberde, polisin sabah baskınıyla göstericilere biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ettiği belirtildi.

Mısır'daki katliam Wall Street Journal gazetesinin de manşetindeydi. "Mısır protestolara ölümcül bir son verdi" başlığıyla verilen haberde, Mısır’da Müslüman Kardeşler'in protestolarını bitirmek için yapılan müdahalenin ölümcül çatışmalara dönüştüğü ifade edildi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinin ülkedeki kutuplaşmayı da arttırdığı vurgulandı. Haberde ayrıca uluslararası toplumu göreve çağıran Türkiye'nin de tepkilere öncülük ettiği bilgisine yer verildi.

Rus Kommersant gazetesi: ''Mısır, mitingleri ve gösterileri yasakladı"

Rus gazeteleri de Mısır'da darbe karşıtlarına karşı yapılan katliama yönelik haberlere ilk sayfalarında yer verdi. Rusya'nın önemli gazetelerinden Kommersant, ''Mısır, mitingleri ve gösterileri yasakladı'' başlığıyla verdiği haberde, ''Polis, İslamcıları meydanlardan çıkarttıktan sonra Mısır'da gösteri ve miting yapmayı yasakladı. Artık ülkede her türlü miting ve gösteri illegal sayılıyor'' ifadesini kullandı. Kommersant, Mısır İçişleri Bakanı Muhammet İbrahimi'nin demeçlerine de sıkça yer verdi.

"Vzglayd'' manşetten verdiği habere, ''Mısır güvenlik güçleri artık İslamcıların oturma eylemlerine tahammül etmeyecek'' başlığını attı. Haberde, ''Mısır'da çıkan olaylarda ölü sayısı 300'ü geçti. Ancak İslamcılar ölü sayısının bini aştığını belirtiyor. Mursi yanlıları ve ordu, katliamdan dolayı birbirini suçluyorlar. Güvenlik güçleri artık İslamcıların oturma eylemlerine tahammül etmeyeceği konusunda halkı uyardı'' denildi.

İzvestiya gazetesi de ''Mısır'daki olaylarda 43'ü polis 464 kişi öldü'' başlığıyla yayımladığı haberde, ''Mısır'da görevden uzaklaştırılan cumhurbaşkanı Mursi yanlılarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 43'ü polis 464 kişi öldü. Olaylar güvenlik güçlerinin İslamcıları meydanlardan uzaklaştırmak istemesiyle başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Mısır'da olayların yaşandığı yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyor'' diye yazdı.

Çin medyası: Olaylar "üzücü" ve "endişe verici"

Mısır'daki katliam Çin medyasında genel olarak "üzücü" ve "endişe verici" olarak nitelendirilirken, resmi haber ajansı Şinhua, yaşananları "Güvenlik güçlerinin, protestocuların toplandığı meydanları boşaltma operasyonu" olarak nitelendiriyor. Çin basınında, Şinhua ajansının haberleri ağırlıklı olarak kullanılıyor. Ancak yabancı basına dayandırılarak verilen haberler de oldukça geniş yer buluyor. Şinhua ajansının geçtiği fotoğraflar arasında, Mısır güvenlik güçlerinin katlettiği darbe karşıtlarının yanı sıra "Mursi yanlılarının da güvenlik güçlerine karşılık verdiği" foto altıyla sunulan kareler de bulunuyor.

İngiliz Independent: "Mısır'ın utanç günü"

İngiliz Independent gazetesi bugün "Mısır'ın utanç günü" manşetiyle çıktı. Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam bugün birçok İngiliz gazetesinin ilk sayfasında fotoğraflarla yer aldı. Guardian "Mısır'ın kanlı askeri baskısı", Times gazetesi "Mısır'ın katliam gününde yüzlerce kişi öldü", Daily Telegraph gazetesi ise "Mısır iç savaşın eşiğinde" başlıklarını kullandı. Gazetelerin birçoğu İngiliz Sky haber kanalı kameramanı Michael Deane'nin dün Mısır'da vurularak öldürülmesine de geniş yer verdi.

Alman Bild gazetesi: "Mısır'da kan gölü"

Mısır’da darbe karşıtlarına yönelik katliam Alman basınında da geniş yer aldı. Bild gazetesi, "Mısır’da kan gölü" başlığıyla duyurduğu haberde, yüzlerce kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığına dikkati çekildi.

Mısır’ın iç savaş tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ifade edilen haberde, Muhammed Mursi’nin gözaltına alınmasından sonra Müslüman Kardeşler’in gece gündüz yaptığı protestolarla Mursi’nin serbest bırakılmasını talep ettiği hatırlatıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung da "Mısır’da yüzlerce ölü" ve "Bir ülke kaosa dönüyor" başlıklarını kullandı. Bir gece öncesinde protestoların yapıldığı meydanda durumun sakin olduğuna, kimsenin müdahalenin bu kadar hızlı yapacağını beklemediğine işaret edilen haberde, ancak sabah saatlerinde devletin tüm sertliğini gösterdiği ve Kahire’de çok kan aktığı kaydedildi.

Die Welt ve Tagesspiegel gazeteleri de ‘’Mısır’da olağanüstü hal’’ başlığını kullanarak, askerlerin protestoların yapıldığı kamplara saldırdığı, Türkiye’nin müdahaleyi katliam olarak nitelendirdiği bildirildi.

Spiegel dergisi de Mısır’da devlet krizi olduğunu belirterek, ‘’Kahire dehşeti’’ ifadesini kullandı. Haberde, Mısır’ın iç savaşa doğru gitmesinden endişe edildiği vurgulandı.

Fransız Liberation: “Kahire'de, kadın ve çocuklara ateş açtılar”

Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtlarına müdahalesi Fransız basınının da bir numaralı gündem maddesi oldu. Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, olağanüstü hal uygulamasına rağmen yeni şiddet eylemlerinin olacağı endişesini başlığına taşıdı. Le Monde, Müslüman Kardeşler destekçilerinin tahliyesiyle başlayan olaylar sonrası, ülkede yarıya yakın şehrinde olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. Le Monde ayrıca, polis ve askerlerden oluşan müdahale timinin buldozerler eşliğinde meydanlara girdiğini, yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığını ve “kalabalığa ateş etmekten çekinmediğini” yazdı.

Fransız basının bir diğer önemli gazetesi Le Figaro da “Kanlı günün ardından Mısır’da olağanüstü hal” başlığı ile Mısır’daki gelişmeleri okuyucularıyla paylaştı. “Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin geri dönmesi için çağrı yapan İslamcıların kampları kaldırıldı” ifadesini kullanan Le Figaro, Nahda ve Rabiatul Adeviyye meydanlarına operasyon düzenlendiğini kaydetti. Hükümetin Kahire dahil 13 şehirde olağanüstü hal ilan ettiğini bildiren Le Figaro ayrıca 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle ülkenin biraz sakin olduğunu kaydetti.

Le Parisien, Kahire’de meydana gelen olaylarda bilançonun giderek ağırlaştığını, en az 343 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazete, Mursi’nin dönüşünü talep eden kalabalığa yönelik kanlı operasyonla yaşanan yüksek gerilimin ardından gecenin nispeten sakin geçtiğini bildirdi. Le Parisien, güvenlik güçlerinin meydanlara hakim olduğu ve yeni eylemlere izin verilmeyeceği bilgisini de okurlarıyla paylaştı.

Liberation gazetesi, bölgedeki muhabirinin “Kahire’de kadın ve çocuklara ateş açtılar” şeklindeki gözlemini sayfalarına taşırken, kanlı bir günün ardından gerginliğin devam ettiğini bildirdi. Resmi açıklamada yer alan 43’ü polis 280 kişinin öldüğü, Müslüman Kardeşler’den yapılan 2 bin 200 ölü olduğuna dair açıklamayı Liberation da okurlarıyla paylaşırken, ülkede gerilimin devam ettiğini belirtildi. Olağanüstü hal ilanı ve sokağa çıkma yasağıyla gecenin sakin geçtiğini ifade eden gazete, bu durumun geçici olabileceğini, zira Mursi yanlılarının yeni protesto gösterileri için çağrı yaptığını ancak, güvenlik güçlerinin buna izin vermeyeceğini belirtti.

İsviçreli Le Matin "Mısır kan gölüne döndü"

İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden 20 Minuten, Mısır'daki olayları okuyucularına "Yüzlerce Ölü" başlığıyla duyurdu. Haberde Mısır'da gazetecileri hedefleyen bir av yürütüldüğü de belirtildi. Basler Zeitung da "Radikal İslamcılar Artacak" başlığıyla verdiği haberde, Ortadoğu Uzmanı Arnold Hottinger'in görüşlerine yer verdi.

Le Matin gazetesi ise "Mısır kan gölüne döndü" başlığıyla verdiği haberde, Mısır'da dün 280 kişinin öldüğünü, ülkenin bugün ise yüksek gerilim altında yeni bir güne hazırlandığını vurguladı. Tagesanzeiger gazetesinde, "ABD için Kahire'de şiddet ne anlama geliyor" başlığıyla sunulan haberde, Mısır'daki gelişmeler çerçevesinde Arap Baharı'yla ilgili değerlendirmeler yer aldı.