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Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mübarek serbest bırakıldı

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 6 yıl süren tutukluluğun ardından serbest bırakıldığı bildirildi

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mübarek serbest bırakıldı

Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 6 yıl süren tutukluluğun ardından serbest bırakıldığı bildirildi

24 Mart 2017 Cuma 16:22
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Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mübarek serbest bırakıldı

KAHİRE

 Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in tutuklu bulunduğu başkent Kahire'deki El-Meadi Askeri Hastanesi'nden serbest bırakıldığı bildirildi.

Mübarek'in avukatı Ferid ed-Dib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eski Cumhurbaşkanı hakkındaki tahliye kararı uygulandı. Kendisi şu anda Mısır el-Cedide bölgesindeki evine doğru gidiyor." dedi.

Mısır yargısı, "2011 yılında göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği" suçlamasıyla yargılanan Hüsnü Mübarek hakkında 14 Mart'ta beraat kararı vermişti. 

Yurt dışına çıkış yasağı bulunan Mübarek, sağlık durumu nedeniyle nakledildiği El-Meadi Askeri Hastanesinde bulunuyordu. 

Mısır'da 25 Ocak 2011 devrimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek, görevinden istifa etmişti. Bunun ardından çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alınarak, çoğu hakkında "yolsuzluk ve kamu malına zarar" gibi suçlamalarla davalar açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MübarekMısır
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