Mısır İçişleri Bakanı İbrahim'e bombalı saldırı

KAHİRE

Mısır İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim, bu sabah konvoyunu hedef alan bombalı saldırıdan kurtuldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı İbrahim'in konvoyunun Kahire'nin doğusundaki Nasr semtinde bulunan Mustafa Nahhas Caddesi'nden geçişi sırada bomba yüklü bir araç infilak etti.

Patlamada, 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı yara almadı. Patlama nedeniyle çevredeki bazı dükkanlarda hasar oluştuğu kaydedildi.

Mısır güvenlik güçlerinin olayın ardından bölgede geniş çaplı önlemler aldığı belirtildi.