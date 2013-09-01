Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mısır için hukuk komisyonu oluşturuldu

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez, "Mısır İçin Adalet" Toplantısı"nda, ülkedeki hak ihlallerini yargıya taşımak üzere bir hukuk komisyonu oluşturulduğunu söyledi.

Mısır için hukuk komisyonu oluşturuldu

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sönmez, "Mısır İçin Adalet" Toplantısı"nda, ülkedeki hak ihlallerini yargıya taşımak üzere bir hukuk komisyonu oluşturulduğunu söyledi.

01 Eylül 2013 Pazar 13:49
607 Okunma
Mısır için hukuk komisyonu oluşturuldu

İSTANBUL

İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Gülden Sönmez, Mısır'daki darbe yönetimini mahkum etmek, askeri darbeye desteğin önünü kesmek ve hak ihlallerini yargıya taşımak üzere bir hukuk komisyonu oluşturulduğunu belirterek, "Uluslararası hukukçulardan oluşacak bu komisyon, delil toplama ve belgeleme çalışmalarının yanı sıra diğer hukuk süreçlerini yürütecek" dedi. 

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 22 ülkeden 100'ü aşkın hukukçu, insan hakları savunucusu ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla dün Merter Green Park Otel'de başlayan "Mısır İçin Adalet" Toplantısı sona erdi.

Toplantıda alınan kararları açıklayan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Sönmez, dün katılımcıların gün boyunca Mısır'da yaşanan hak ihlalleri çerçevesinde, hem hukuk hem de sivil düzeyde atılabilecek adımları görüştüklerini söyledi.

Sivil toplum temsilcilerinin katıldığı ilk oturumda, sivil düzeyde ve medya alanında yapılabilecek çalışmaların ele alındığını belirten Sönmez, Mısır halkının içinde bulunduğu koşulların dünya kamuoyuna daha iyi anlatılması, batılı ülke ve İslam dünyası liderlerinin darbe karşıtı tutum alması ve cuntanın uluslararası desteğinin kesilmesi için yapılabilecekleri tartıştıklarını kaydetti.  

Sönmez, bu eylemler çerçevesinde, sivil seslerin dünya çapında daha çok duyulmasını sağlayacak büyük bir uluslararası network kurulacağını açıklayarak, darbe karşıtlarına destek amacıyla Mısır'a uluslararası aktivistlerden oluşan gruplarca ziyaretler düzenleyeceklerini bildirdi.

Hukukçulardan oluşan ikinci oturumda, Mısır'da yaşanan ihlallerin uluslararası hukuk mercilerine taşınması için yapılacakların görüşüldüğünü aktaran Sönmez, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, cunta liderlerini mahkum etmek, askeri darbeye desteğin önünü kesmek ve hak ihlallerini yargıya taşımak üzere bir hukuk komisyonu oluşturuldu. Uluslararası hukuçulardan oluşacak bu komisyon, delil toplama ve belgeleme çalışmalarının yanı sıra diğer hukuk süreçlerini yürütecek. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni de harekete geçirecek hukukçular, Mısır'da darbe sürecinde yaşanan tüm ihlalleri belgelemek üzere geniş bir uluslararası koalisyon olarak çalışacak." 

Sönmez, darbe yönetimi tarafından tutuklananları ziyaret etmek, durumlarını anlamak ve vekaletlerini alarak hukuk mücadelerini sürdürmek üzere oluşturulan uluslararası hukukçular heyetinin önümüzdeki haftalarda Mısır'a gitmesinin de kararlaştırıldığını sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan ABD'li hukukçu Stanley Cohen de Mısır'da darbe yönetiminin gayri meşru olduğunu, silahsız, sadece kendini savunan insanları öldürerek, suç işlediğini vurguladı. 

Bu tip olaylarla mücadele etmek için bir araya geldiklerini dile getiren Stanley, "Sisi'ye bir mesajım var; 'Mısır'ın yeni firavunusun. Burada toplanarak, seninle mücadele etme kararı aldık. Orada öldürdüğün, gözaltına alınan ve hala sana direnen kardeşlerimizi unutmadık. Biz onlarla birlikte seninle mücadele edeceğiz. Seninle ve yaptıklarınla mahkemede hesaplaşacağız'" diye konuştu. 

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 13:50
Anahtar Kelimeler:
Mısır Için Hukuk Komisyonu Oluşturuldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ