Mısır için hukuk komisyonu oluşturuldu

İSTANBUL





İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Gülden Sönmez, Mısır'daki darbe yönetimini mahkum etmek, askeri darbeye desteğin önünü kesmek ve hak ihlallerini yargıya taşımak üzere bir hukuk komisyonu oluşturulduğunu belirterek, "Uluslararası hukukçulardan oluşacak bu komisyon, delil toplama ve belgeleme çalışmalarının yanı sıra diğer hukuk süreçlerini yürütecek" dedi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen 22 ülkeden 100'ü aşkın hukukçu, insan hakları savunucusu ve sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımıyla dün Merter Green Park Otel'de başlayan "Mısır İçin Adalet" Toplantısı sona erdi.

Toplantıda alınan kararları açıklayan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Sönmez, dün katılımcıların gün boyunca Mısır'da yaşanan hak ihlalleri çerçevesinde, hem hukuk hem de sivil düzeyde atılabilecek adımları görüştüklerini söyledi.

Sivil toplum temsilcilerinin katıldığı ilk oturumda, sivil düzeyde ve medya alanında yapılabilecek çalışmaların ele alındığını belirten Sönmez, Mısır halkının içinde bulunduğu koşulların dünya kamuoyuna daha iyi anlatılması, batılı ülke ve İslam dünyası liderlerinin darbe karşıtı tutum alması ve cuntanın uluslararası desteğinin kesilmesi için yapılabilecekleri tartıştıklarını kaydetti.

Sönmez, bu eylemler çerçevesinde, sivil seslerin dünya çapında daha çok duyulmasını sağlayacak büyük bir uluslararası network kurulacağını açıklayarak, darbe karşıtlarına destek amacıyla Mısır'a uluslararası aktivistlerden oluşan gruplarca ziyaretler düzenleyeceklerini bildirdi.

Hukukçulardan oluşan ikinci oturumda, Mısır'da yaşanan ihlallerin uluslararası hukuk mercilerine taşınması için yapılacakların görüşüldüğünü aktaran Sönmez, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, cunta liderlerini mahkum etmek, askeri darbeye desteğin önünü kesmek ve hak ihlallerini yargıya taşımak üzere bir hukuk komisyonu oluşturuldu. Uluslararası hukuçulardan oluşacak bu komisyon, delil toplama ve belgeleme çalışmalarının yanı sıra diğer hukuk süreçlerini yürütecek. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ni de harekete geçirecek hukukçular, Mısır'da darbe sürecinde yaşanan tüm ihlalleri belgelemek üzere geniş bir uluslararası koalisyon olarak çalışacak."

Sönmez, darbe yönetimi tarafından tutuklananları ziyaret etmek, durumlarını anlamak ve vekaletlerini alarak hukuk mücadelerini sürdürmek üzere oluşturulan uluslararası hukukçular heyetinin önümüzdeki haftalarda Mısır'a gitmesinin de kararlaştırıldığını sözlerine ekledi.

Toplantıya katılan ABD'li hukukçu Stanley Cohen de Mısır'da darbe yönetiminin gayri meşru olduğunu, silahsız, sadece kendini savunan insanları öldürerek, suç işlediğini vurguladı.

Bu tip olaylarla mücadele etmek için bir araya geldiklerini dile getiren Stanley, "Sisi'ye bir mesajım var; 'Mısır'ın yeni firavunusun. Burada toplanarak, seninle mücadele etme kararı aldık. Orada öldürdüğün, gözaltına alınan ve hala sana direnen kardeşlerimizi unutmadık. Biz onlarla birlikte seninle mücadele edeceğiz. Seninle ve yaptıklarınla mahkemede hesaplaşacağız'" diye konuştu.