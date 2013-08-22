Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mısır hükümetinden "Demokrasiyi Koruma Programı"

Mısır hükümeti, demokratik Mısır'ın inşası için sosyal ve siyasi yükümlülükleri içeren 11 maddelik "Demokrasiyi Koruma Programı"nı açıkladı.

Mısır hükümetinden "Demokrasiyi Koruma Programı"

Mısır hükümeti, demokratik Mısır'ın inşası için sosyal ve siyasi yükümlülükleri içeren 11 maddelik "Demokrasiyi Koruma Programı"nı açıkladı.

22 Ağustos 2013 Perşembe 08:15
418 Okunma
Mısır hükümetinden
KAHİRE

Mısır hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni programın, tüm Mısırlılara siyasete katılma hakkı verdiği, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini garanti altına aldığı ifade edildi.

Programda yer alan maddeler şöyle:

1- Geçici anayasada yer aldığı şekliyle yol haritasının uygulanmasına devam edilmesi, siyasi hareketlerin sürecin dışında bırakılmaması.

2- Mısır hükümetinin, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışması.

3- Devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve demokratik ilerleyişe katkıda bulunacak şekilde etkin hale getirilmesi.

4- Olağanüstü halin kaldırılması, bilgi alma ve barışçıl gösteri düzenleme özgürlüğünün sağlanması.

5- Vatandaşların hak ve hürriyetlerinin korunması.

6- Yol haritasına ve kanuna bağlı kalan herkese siyasi sürece katılma hakkının tanınması.

7- Siyasi sürece dahil olmak isteyenlerin kayıtsız şartsız şiddetten uzak durması ve silah bırakması.

8- İbadethanelere yönelik saldırılara karşı durulması ve vatandaşların özgürce ibadetlerini yerine getirmesi için çalışılması, ibadethanelerin siyasi eylemler için kullanılmaması.

9- Düşünce ve ifade özgürlüğünü koruyan hukuki çerçevenin oluşturulması.

10- Tüm vatandaşların Mısır ekonomisinin canlanması ve üretimin artırılması için çalışmaya çağrılması.

11- Geçiş döneminde adaletin, bağımsız ulusal komiteler aracılığıyla tesis edilmesi.

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 08:16
Anahtar Kelimeler:
Mısır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ