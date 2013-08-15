Mısır hükümeti sözünü tutmadı

ANKARA



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, düzenlediği basın toplantısında, Mısır'da yaşananları şiddetle kınayarak, şiddetin çözüm olmadığını söyledi.



Yaşananların geçici hükümetin söz verdiği taahhütlerle zıt düştüğünü kaydeden Kerry, olağanüstü hal yasasına dönülmesine şiddetle karşı olduklarını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, olağanüstü halin en kısa içerisinde sona erdirilmesini istedi.



Mısır'da yaşanan şiddetin uzlaşı çabalarına ve Mısır halkının demokrasi ve kapsayıcılığa doğru dönüşüme yönelik arzularına ciddi darbe vurduğunu belirten kerry, şunları söyledi:



"Olağanüstü hal yasasına dönülmesine şiddetle karşıyız. Olağanüstü halin en kısa içerisinde sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugünkü olaylar çok müessif ve Mısırlıların barış, kapsayıcılık ve gerçek demokrasi istekleriyle ters düşmektedir. Hükümet içi ve dışındaki (tüm) Mısırlıların bir adım geri atmasına ihtiyaç var. Durumu sakinleştirmeleri ve daha çok hayatın kaybedilmesinden kaçınmaları gerekiyor.”



ABD olarak, Mısır genelinde yaşanan şiddet ve katliamı güçlü biçimde kınadıklarını belirten Kerry, bunun Mısır’daki uzlaşı çabalarına ve Mısır halkının demokrasi ve kapsayıcılığa doğru dönüşüme yönelik arzularına ciddi darbe vurduğunu kaydetti.



Kerry, son bir haftadır ve daha öncesinde her vesileyle Mısır’daki hükümeti toplanma ve ifade hakkına saygı göstermeye çağırdıklarını hatırlatarak, bunun yanında tüm taraflara, bu çıkmazı barışçıl yollarla çözmeleri gerektiği yönünde çağrı yaptıklarını ve göstericilerin şiddet ve kışkırtmadan kaçınması gerektiğinin altını çizdiklerini anımsattı.



Kerry, "Olaylar çok müessif ve Mısırlıların barış, kapsayıcılık ve gerçek demokrasi istekleriyle ters düşmektedir. Hükümet içi ve dışındaki (tüm) Mısırlıların bir adım geri atmasına ihtiyaç var, durumu sakinleştirmeleri ve daha çok hayatın kaybedilmesinden kaçınmaları gerekiyor" dedi.



Olağanüstü hal yasasına dönülmesine şiddetle karşı olduklarını ifade eden Kerry, “Hükümete, toplanma özgürlüğü dahil temel insan haklarına saygı göstermesi ve kanunlar çerçevesinde hareket etmesi çağrısı yapıyoruz. Olağanüstü halin en kısa içerisinde sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.



Kerry, şiddetin ne Mısır’da ne de başka yerlerde çözüm olmadığına işaret ederek, “Şiddet, Mısır’ın geleceği için yol haritası inşa etmeyecek. Şiddet, sadece özgür ve adil seçimlerle iş başına gelen, demokratik yönetime sahip, Mısır devriminin amaçlarıyla uyuşan, kapsayıcı bir hükümete yönelik değişimi alıkoyar. Şiddet ve devam eden siyasi ayrışmalar sadece Mısır ekonomisini daha da kötüleştirir ve büyümesini, Mısır halkının çok ihtiyaç duyduğu istihdam sağlanmasını engeller” ifadesini kullandı.



Kerry, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, ABD'nin, Mısır halkını kapsayıcı, hoşgörülü ve sivillerin öncülüğündeki bir demokrasiye hızlı ve kalıcı bir geçişi kuvvetle desteklediğini vurguladı.



Geçici hükümet ve ordunun özel bir sorumluluğu var



"Bu ihtilafta güç üstünlüğünü birlikte elinde bulunduran geçici hükümet ve ordunun, daha fazla şidddeti önleme ve tüm siyasi yelpazede kapsayıcı ve barışçıl bir süreç için yapıcı seçenekler sunma yolunda özel bir sorumluluğu bulunmaktadır" diyen Kerry, buna Anayasa'nın iyileştirilmesi ve parlamento ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesinin dahil olduğunu ifade etti.



Kerry, diğer partilerin, muhalefetin, sivil toplumun tamamının, tüm tarafların şiddetten kaçınma ve bir siyasi çözüme doğru üretken bir yola katılma yönünde bir sorumluluk paylaştığını da dile getirdi.



Daha fazla kutuplaşmanın bir çözüm getirmeyeceğinin altını çizen Kerry, "Bir siyasi çözüm, ancak insanları siyasi çözüm için bir araya getirmekle olabilir" dedi.



Kerry, "Dünyanın Mısır'da olanları yakından izlediğini ve tanık olunan olaylardan derin kaygı duyduğunu" kaydederek, "ABD, ileriye dönük barışçıl ve demokratik bir yol çizilmesine yardımcı olmak için tarafların tümüyle, dünya genelindeki ortaklarımız ve diğerleriyle birlikte çalışmaya hazırdır" diye konuştu.





AA