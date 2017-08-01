Mısır hapishanelerindeki ihlaller belgelendi

KAHİRE

Cenevre merkezli uluslararası insan hakları izleme örgütü "Adalet Komitesi", Mısır güvenlik güçlerini, siyasi tutuklulara karşı "aşırı güç" kullanmakla suçladı.

Adalet Komitesi'nin yayımladığı raporda, Mısır'ın güneyindeki Asyut Hapishanesi'nde 14 Haziran'dan bu yana siyasi tutuklulara karşı işlenmiş ağır ihlallerin belgelendiği belirtildi.

Söz konusu ihlaller kapsamında, "hasta mahkumlara ilaç tedarikini engellemek, bayram ve haftalık ziyaretleri yasaklamak, dayak, tehdit ve uzun süreli hücre hapsinin" olduğu belirtilen raporda, tutukluların ailelerinin toplu olarak bu durumu savcılığa iletmelerine rağmen bir sonuç alamadıkları ifade edildi.

Raporda, tutukluların haklarına saygı gösterilmesi ve hapishane koşullarının iyileştirilmesi talep edilirken, Mısır Başsavcısı Nebil Sadık ve ilgili yetkililerden de Asyut Hapishanesi'nde işlenen ihlallerle ilgili soruşturma açmaları istendi.

Mısır makamları, söz konusu raporla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.