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Mısır halkına ''sizin tarafınızdayız'' demeliydik

İngiltere'deki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin milletvekili Douglas Carswell, Mısır'daki katliama sessiz kalan Batı dünyasını eleştirdi.

Mısır halkına ''sizin tarafınızdayız'' demeliydik

İngiltere'deki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin milletvekili Douglas Carswell, Mısır'daki katliama sessiz kalan Batı dünyasını eleştirdi.

16 Ağustos 2013 Cuma 13:11
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Mısır halkına ''sizin tarafınızdayız'' demeliydik
LONDRA

İngiltere'deki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin milletvekili Douglas Carswell, önceki gün İngiliz Daily Telegraph gazetesindeki bloğunda kaleme aldığı yazıda, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik düzenlenen katliama sessiz kalan Batı dünyasını sert bir dille eleştirerek, "ilkelerimiz nereye gitti" diye sormuştu.

İngiliz Parlamentosu'nun tarihi binası önünde yazısıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Carswell, Mısır'da askeri cuntanın kendi halkını katlettiğini ifade etti.

İngiltere'nin buna daha hızlı tepki vermesi gerektiğini söyleyen Carswell, "Kahire'de 6 hafta önce darbe olduğunda bunun yasa dışı olduğunu kabul etmeliydik ve eleştirmeliydik. Ayrıca Mısır halkının gözlerinin içine bakarak 'Sizin tarafındayız' demeliydik. Ancak bunu yapmadık" diye konuştu. 

Çifte standart uygulanmamalı

Mursi'nin de kendisi gibi demokratik yollarla seçilmiş bir yetkili olduğunu belirten Carswell, "Mursi, Batı'da bizim sahip olduğumuz aynı özgürlüklere sahip olmalı. Çifte standart uygulanmamalı" dedi. 

Carswell, Mısır'ın geleceğinin belirsiz olduğunu kaydederek, "Umarım Mısır da Türkiye gibi bir ülke olur. Ama diğer yandan Cezayir gibi bir ülke olmasından da korkuyorum. Mısır 80 milyon insanın yaşadığı ve Ortadoğu'nun kavşağında bulunan bir ülke, 4 Araptan biri Mısırlı. Mısır'ın Cezayir gibi olması felaket olur. Elimizden geleni yapmalıyız. İngiltere etkisini kullanmalı ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti desteklemeli" diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir hayranıyım

Türkiye gibi Müslüman, başarılı ve demokratik bir ülke olmanın mümkün olduğunu vurgulayan Carswell, "Türkiye'nin büyük bir hayranıyım. Batı'daki insanlar Türkiye'yi dinlemeli. Türkiye, 20. yüzyılda birçok AB üyesi ülkeden daha uzun zamandır demokrasiye sahip" dedi.

AB'ye şüpheyle bakan görüşleriyle bilinen Carswell, "Türkiye, AB üyesi olmalı mı?" sorusuna ise "Kendi ülkemin AB'den çıkmasını çok isterim. Belki Türkiye ile yerleri değişebiliriz. Türkiye'nin ekonomisi çok hızlı büyüyor, her yönden gelişiyor, geçen 7-8 yıldır ilerlemeyen AB'ye gerçekten katılmak istiyor musunuz? Türkiye ve ülkemin AB dışında kalmasının daha iyi olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2013 13:11
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Mısır Halkına Sizin Tarafınızdayız Demeliydik
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