Mısır halkı

KAHİRE



Mısır'da, Darbeye Karşı Koalisyon, ülkede yaşanan katliamları protesto etmek için "öfke cuması" adıyla Kahire, Giza ve El-Kalyubiyye'de 38 farklı yürüyüş düzenleneceğini açıkladı.



Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, cuma namazının ardından başlayacak yürüyüşe katılan göstericilerin Kahire'deki Ramses Meydanı'nda bir araya geleceği ifade edildi.



Öte yandan, Mısır'ın diğer kentlerinde de cuma namazından sonra "milyonluk yürüyüşler" adı altında protesto gösterileri düzenlenecek.



Açıklamada, gösterilerin "barışçıl" olacağının altı çizilirken, "Gösteriler herhangi bir şiddet veya sabotaj olayına sahne olmayacaktır. Şiddet bizim çizgimize uygun değil. Sabotaj çalışmaları ise barış yanlısı gösterilerimizi karalamak ve darbeci liderlerin iktidarda kalabilmek için öne sürdükleri bir mazeret" değerlendirmesinde bulunuldu.



Koalisyon, tüm Mısırlıları milyonluk "öfke cuması"nda meydanlara çağırdı.



Nahda ve Rabiatul Adaviyye meydanlarının demokrasi yanlısı göstericilerden tahliye edilmesine yönelik çalışmalar karşısında mücadelenin devam ettiğini ifade eden Darbeye Karşı Koalisyon liderlerinden Mecdi Salim, cuma günü geniş kapsamlı bir gösterinin düzenlenmesi yönünde karar alındığını belirtimişti.



25 Ocak 2011 Mısır devrimi sürecinde düzenlenen ilk gösteri de "öfke cuması" adıyla organize edilmişti.



Ordu çatışmalarda kontrölü sağladı



Süveyş kentinde ordu, darbe yanlıları ile karşıtları arasında yaşanan çatışmalarda kontrolü sağladı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağına rağmen Süveyş'in Faysal Mahallesi'nde darbe karşıtı yürüyüş yapıldığı sırada, darbe yanlıları ile karşıtları arasında çıkan arbede, taş ve sopaların kullanıldığı sokak çatışmasına dönüştü.



Çatışma sırasında silah seslerinin duyulduğu, Üçüncü Ordu'ya bağlı kuvvetlerin olay yerine intikali sonucu çatışmanın sona erdiği ancak ölü ve yaralı olup olmadığı yönünde açıklama yapılmadığı bildirildi.



Öte yandan, şehrin Süveyş Mahallesi'nde kimliği belirsiz silahlı kişilerin ordu güçleri üzerine ateş açtığı, çıkan çatışma neticesinde saldırganların Eski Korniş semtine doğru kaçtığı belirtildi.



AA