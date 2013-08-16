Mısır halkı bedeli ne olursa olsun vazgeçmeyecek

KAHİRE

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii, Rabiatul Adeviyye ve Nahda'daki katliamın "savaş suçları" arasında sayılabileceğini belirtti.

Bedii tarafından yapılan yazılı açıklamada, "25 Ocak devriminde özgürlüğün tadına varan, şehitler veren Mısır halkı, artık bedeli ne olursa olsun bundan vazgeçmeyecek ve yeniden askerin hegemonyası altına girmeyi kabul etmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Darbenin vahşetine ve korkusuna rağmen hakkını almak için barışçıl yöntemlerle direnen bu halk, barışçıl şekilde direnmenin gücüne tüm kalbiyle inanıyor. Darbe bu şekilde alt edilecek. Allah olanları görüyor ve O insanların öldürülmesinden, özgürlüğü için direnen insanlara saldırılmasından, şehitlerin cesetlerinin sürüklenmesinden, yaralıların öldürülmesinden, camilerin ve hastanelerin yakılmasından razı olmaz. Allah mühlet verir ancak ihmal etmez. Yakında Allah'ın izniyle katillere yönelik azabı göreceğiz ve ahirette onları daha şiddetli azap bekliyor" denildi.

Katliama ilişkin açıklamada "Polisin ve darbe güçlerinin ulusal rolü, ülkeyi ve vatandaşları maruz kalacakları saldırılardan korumakken, bu iki gücün halkın büyük bir kesimine yönelik en çirkin şekilde saldırıları gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. Bu yapılanlar savaş suçları arasına girer. Yarım gün içerisinde binlerce kişi öldü onbinlerce kişi yaralandı. Ayrıca binlerce kişi gözaltına alındı" bilgisi verildi.