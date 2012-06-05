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Mısır eski rejimle hesaplaşıyor

Mısır'da değişim yanlıları ile eski rejim taraftarları arasındaki hesaplaşma seçim sandıklarında ve mahkeme salonlarında devam ediyor

Mısır eski rejimle hesaplaşıyor

Mısır'da değişim yanlıları ile eski rejim taraftarları arasındaki hesaplaşma seçim sandıklarında ve mahkeme salonlarında devam ediyor

05 Haziran 2012 Salı 14:33
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Mısır eski rejimle hesaplaşıyor
İSTANBUL - Değişim yanlıları "karşı devrim" ihtimalinin halen çok yüksek olduğuna dikkati çekerken, kurulu düzenin devamından yana olanlar ise eskiye dönmenin zaten mümkün olmadığını ve dönüşümü askeri elitin bizzat gerçekleştirebileceğini iddia ediyor. 

Mısır'da 2 Haziran'da görülen davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve sabık içişleri bakanı Habib el-Adili müebbet hapis cezası alması, Mübarek'in iki oğlu ve Adili'nin 6 yardımcısının ise beraat etmesinin ardından, değişim yanlıları ile eski rejime destek vermiş kesimler arasındaki çekişme sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 05.06.2012 06:34
Anahtar Kelimeler:
Mısır
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