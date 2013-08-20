Mısır Dışişleri Bakanı Fehmi Sudan'da

HARTUM



Sudan Dışişleri Bakanı Ali Kerti, Mısır'da yaşananların Mısır'ın iç meselesi olduğunu ve çözümün de içeride aranması gerektiğini söyledi.



Kerti, Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi ile başkent Hartum'da düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin korunmasına büyük önem verdiklerini belirtti.



Kerti, "Mısır'da yaşananlar konusunda bizim görüşümüz, krize dışardan değil içeriden çözüm bulunması yönünde. Mısırlı mevkidaşımla ülkedeki krizden diyalog yoluyla bir an önce çıkılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk" dedi.



Sudanlı Bakan, Mısır'ın sabırlı olması ve üyeliğinin dondurulması kararı ile ilgili Afrika Birliği ile diyaloğa geçmesi gerektiğini dile getirdi.



"Hızlı ve düşünülmeden atılmış bir adım"



Mısır Dışişleri Bakanı Fehmi de Afrika Birliği üyeliğinin dondurulması kararından geri adım atılması konusunda ülkesinin Sudan'a güvendiğini ifade etti.



Afrika Birliği'nin, Mısır'ın üyeliğini dondurma kararını "hızlı ve düşünülmeden atılmış bir adım" olarak nitelendiren Fehmi, "Mısır, Afrika'dan çıkmadı ve çıkmayacak. Dost ülkelerle Afrika Birliği ile diyalog için çalışacağız" diye konuştu.



Mısır'da yaşanan olaylara da değinen Fehmi, "Belirlenen yol haritasına ve hukuka bağlıyız, ulusal güvenlik her şeyden önemli" ifadesini kullandı.



Fehmi, Sudanlı mevkidaşı ile iki ülke güvenliğini tehdit eden silah ve uyuşturucu kaçakçılığı konularında istişarelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.



Mısır'da 3 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin ardından göreve atanan Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Sudan'a gerçekleştirmiş oldu. Fehmi'nin, Sudan temaslarını tamamlamasının ardından, 2 gün sürecek resmi ziyaret için Güney Sudan'a gitmesi bekleniyor.





AA