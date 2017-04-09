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Mısır'daki saldırıları DEAŞ üstlendi

Mısır'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

Mısır'daki saldırıları DEAŞ üstlendi

Mısır'daki saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi

09 Nisan 2017 Pazar 19:00
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Mısır'daki saldırıları DEAŞ üstlendi

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye şehirlerindeki 2 kilisede meydana gelen bombalı saldırılarda, 32 kişi öldü, 84 kişi yaralandı. Saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır'ın Garbiya iline bağlı Tanta şehrindeki Saint George Kilisesi'nde patlama meydana geldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada ölenlerin sayısı 21'e, yaralı sayısı ise 59'a yükseldi.

Açıklamada, ölü ve yaralıların kentteki hastanelere nakledildiği belirtildi. 

Başbakan İsmail: Açık bir terör eylemi

Öte yandan Mısır devlet televizyonu, Başbakan Şerif İsmail'in olayla ilgili bilgi almak için İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar ile telefonda görüştüğünü aktardı. Başbakan İsmail yaptığı açıklamada olayı "açık bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Saldırıyla ilgili soruşturma için Mısır Başsavcısı Nebil Sadık'ın görevlendirildiği ifade edildi.

İskenderiye'de ikinci saldırı: 11 ölü, 25 yaralı

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye'de yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen intihar saldırısında ise 11 kişinin öldüğü bildirildi. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Mısır devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi. 

Kilise yetkilileri, olay sırasında kilisede bulunan Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği 2. Tavadros'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleri tarafından kiliseye girişi engellenen intihar eylemcisinin, üzerindeki bombaları infilak ettirdiği kaydedildi. 

Hristiyanlar, inanışlarına göre bugün "Palmiye Pazarı" bayramını kutluyor.

Saldırıları DEAŞ üstlendi

Mısır'ın kuzeyindeki İskenderiye ile El-Garbiyye bağlı Tanta illerinde iki kiliseyi hedef alan intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütü DAEŞ yanlısı A'mak Haber Ajansı'nda yer alan haberde, örgüte bağlı militanların, İskenderiye ilinde yer alan St. Mark Kilisesi yakınlarında düzenlenen ve Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ni hedef alan intihar saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İskenderiye'deki St. Mark Kıpti Ortodoks Kilisesi yakınlarında gerçekleşen bombalı saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 11 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

El-Garbiyye'ye bağlı Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ise 25 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Mısır'da bugün Tanta kentindeki St. George Kilisesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda da 21 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşMısır SaldırıKıpti Kiliseleri
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