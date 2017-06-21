Mısır'daki idam kararlarına tepki

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (iHAK) derneğince, yapılan yazılı açıklamada, 28 Ocak 2014'te Mansura şehrinde yaşanan olaylar sonucunda 24 gencin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Bu kişilerin işkence gördüğü iddia edilen açıklamada, şöyle denildi:

"İşkenceyle elde edilen itiraf videoları Mısır televizyonlarından ve medyadan yayınlanmış ve yayınlanan videolarda gençlere uygulanan işkence izleri çok net olarak görülmektedir. Bu şekilde yayınlanan itiraf videolarından sonra gençlerin aileleri, çocuklarıyla yapabildikleri görüşmelerde gözaltı sürecinde elektro şok, cinsel taciz, askıda tutma, vücutlarında sigara söndürme ve aile üyelerine tecavüz tehdidi gibi işkence ve uygulamalara maruz kaldıklarını bildirmişlerdir." denildi.

Açıklamada, adil yargılanmanın temel bir insan hakkı, işkencenin de insanlık suçu olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İnsan hakları savunucuları olarak başta Abdülfettah es-Sisi olmak üzere Mısırlı tüm adli mercilere ve otoritelere, İslam İşbirliği Teşkilatına, Arap Birliğine, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve duyarlı tüm kurum ve kuruluşlara, gençlerle ilgili verilen ve 10 gün içerisinde durdurulamazsa her an infaz edilme riski bulunan bu kararın yeniden gözden geçirilmesini, bu kişilerin yeniden yargılanmalarını, bu süreçte yaşanan işkence ve diğer hukuksuzlukların dava konusu yapılarak sorumluların hesap vermelerini, haklarında idam kararı verilen bu gençlerin durumuyla emsal diğer davaların da temel insan hakları normlarına ve evrensel standartlara uygun olarak yeniden başlatılmasını talep ediyoruz."