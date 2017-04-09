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Mısır'da patlama: 17 ölü, 40 yaralı

Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede patlama meydana geldi.

Mısır'da patlama: 17 ölü, 40 yaralı

Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede patlama meydana geldi.

09 Nisan 2017 Pazar 12:38
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Mısır'da patlama: 17 ölü, 40 yaralı

Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Mısır'ın Tanta şehrinde bir kilisede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Garbiya iline bağlı Tanta'daki Saint George Kilisesi'nde meydana gelen patlamada 17 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. 

İçişleri Bakanlığına bağlı sivil savunma ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptığı belirtildi. 

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Mısır PatlamaTanta Kilise
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