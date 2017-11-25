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Mısır'da ölü sayısı 305'e yükseldi

Mısır'daki cami saldırısında ölü sayısı 305'e yükseldi

Mısır'da ölü sayısı 305'e yükseldi

Mısır'daki cami saldırısında ölü sayısı 305'e yükseldi

25 Kasım 2017 Cumartesi 16:01
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Mısır'da ölü sayısı 305'e yükseldi

Mısır'ın Ariş kentindeki Ravda Camisi'ne dün düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305'e yükseldi.

Mısır'ın Ariş kentinde yer alan Bi’r el-Abd ilçesindeki Ravda Camisi'ne yönelik gerçekleştirilen dünkü terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 305’e yükseldi.

Mısır'daki cami saldırganlarından bazıları etkisiz hale getirildi 

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Mısır Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ve saldırganların sayısının 25-30 kişi olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeleri yer verildi:

"Camide bulunanlar, hutbe esnasında sayıları 25-30 kişi olan silahlı bir grubun DEAŞ flamaları taşıdığını ve örgüt lehinde sloganlar attığını fark etti. Ardından caminin giriş kapısı ve 12 penceresine mevzilenen teröristler camideki cemaate yaylım ateşi açtı. Son belirlemelere göre olayda 27’si çocuk 305 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi de yaralandı."

Açıklamada ayrıca saldırganların olay yerine 5 kamyonetle geldiği, vatandaşlara ait bir aracı da ateşe verdikleri belirtildi.

Dün yapılan resmi açıklamada saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109'unun da yaralandığı duyurulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mısır SaldırıTerör Saldırısı
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