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Mısır'da olağanüstü hal altıncı kez uzatıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi olağanüstü hal uygulamasının altıncı kez uzatılmasına karar verdi.

Mısır'da olağanüstü hal altıncı kez uzatıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi olağanüstü hal uygulamasının altıncı kez uzatılmasına karar verdi.

16 Ekim 2018 Salı 16:04
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Mısır'da olağanüstü hal altıncı kez uzatıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, olağanüstü hal uygulamasının altıncı kez 3 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Mısır resmi gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Sisi, Nisan 2017'den bu yana ülke çapında uygulanan olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması kararı aldı.

Kararın ülkenin içinde bulunduğu güvenlik durumundan ötürü alındığı aktarıldı.

Sisi'nin kararı parlamentodaki rutin onay sürecinin ardından yürürlüğe girecek.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Olağanüstü hal uygulaması son olarak 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere beşinci kez uzatılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-SisiMısırOlağanüstü Hal
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