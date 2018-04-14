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Mısır'da olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede olağanüstü hal uygulamasını dördüncü kez 3 ay daha uzattı.

Mısır'da olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede olağanüstü hal uygulamasını dördüncü kez 3 ay daha uzattı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 09:57
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Mısır'da olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede olağanüstü hal uygulamasını dördüncü kez 3 ay daha uzattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, "Ülkedeki ciddi güvenlik durumu göz önüne alınarak 14 Nisan tarihinde saat 01.00'den itibaren ülke genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hal kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ülkede 9 aydan bu yana uygulanan olağanüstü halin uzatılması olarak kabul edilen bu kararın, yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylandığı belirtildi.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde geçen yıl nisan ayında düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Bu olayların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-SisiMısır
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