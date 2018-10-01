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Mısır'da kum taşına yapılmış iki antik resim keşfedildi

Mısır'ın Asvan kenti yakınlarındaki Kom Ombo tapınağındaki kazılar sırasında kum taşına yapılmış 2 antik resim bulundu.

Mısır'da kum taşına yapılmış iki antik resim keşfedildi

Mısır'ın Asvan kenti yakınlarındaki Kom Ombo tapınağındaki kazılar sırasında kum taşına yapılmış 2 antik resim bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:30
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Mısır'da kum taşına yapılmış iki antik resim keşfedildi

Mısır'ın Asvan kenti yakınlarındaki Kom Ombo tapınağındaki kazılar sırasında kum taşına yapılmış 2 antik resim bulundu.

Çin'in Şinhua ajansının haberine göre, Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, Mısırlı arkeologların Kom Ombo Tapınağı'ndaki kazısı sırasında kum taşına yapılmış 2 antik resim keşfettiğini açıkladı.

Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri, bir resmin Mısır'da 19. Hanedan'ın M.Ö. 1290-1279 arasında hüküm sürmüş ikinci hükümdarı I. Seti zamanından, diğer resmin de M.Ö. 221-204 arasında hüküm sürmüş Mısır Kralı IV. Ptolemaios döneminden kaldığını belirtti.

İlk resmin 2,3 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde, diğer eserin de 3,25 metre uzunluğunda ve 1,15 metre genişliğinde olduğunu bildiren Waziri, her ikisinin kalınlığının 30 santimetre olduğunu kaydetti.

Bir resmin iki parçaya ayrık halde bulunduğunu ancak çizimlerin ve yazıtların hala iyi durumda olduğunu söyleyen Waziri, "İkinci resim, birkaç parçaya ayrılmış halde bulundu ancak bakanlıktaki restorasyon ekibimiz parçaları bir araya getirerek resmi onardı." dedi.

Arkeologlar, 16 Eylül'de Kom Ombo tapınağının tabanında biriken suyu tahliye ederken kum taşından yapılmış bir sfenks heykeli keşfetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MısırAsvanKom OmboKum TaşıKom Ombo Tapınağı
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