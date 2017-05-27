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Mısır'da Kıptileri hedef alan saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Mısır'da Kıptileri hedef alan saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'da Kıptileri hedef alan silahlı saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlendi.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 15:44
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Mısır'da Kıptileri hedef alan saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır'ın Minya kentinde dün Kıptileri taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DEAŞ'a yakınlığıyla bilinen internet sitelerinde yer alan açıklamada, örgüt militanlarının Mısır'ın Minya kentinde Kiptileri taşıyan bir otobüse saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi

Öte yandan Mısır Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Minya'da düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısının 28'den 29'a yükseldiği kaydedildi.

Minya'da dün Kıptileri taşıyan bir otobüse silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından Mısır ordusunun, Minya saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen Libya'nın Derne şehrindeki silahlı gruplara hava saldırısı düzenlediği duyurulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MısırDeaşKıpti
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