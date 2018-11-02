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Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı

Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı

Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

02 Kasım 2018 Cuma 16:57
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Mısır'da Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı

KAHİRE

Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. 

Minye Valisi Kasım Hüseyin, yerel basına yaptığı açıklamada, Minye'deki Anba Samuel Manastırı'nı ziyaret etmek üzere Suhac kentinden yola çıkan Hristiyanları taşıyan bir otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Öte yandan Mısır Kilisesi Sözcüsü Bolis Halim, olaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "şehitler ve yaralıların olduğunu, kilisenin daha sonra konu ile ilgili açıklama yapacağını" söyledi.

Mısır'da yayın yapan Hristiyanlara ait "Me Sat" televizyonu, saldırının ardından yayınlanan ilk haberinde, "Minye'de Hristiyanları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini" duyurmuştu. 

İçişleri Bakanlığı'ndan ise konuyla ilgili henüz her hangi bir açıklama yapılmadı.

Geçen mayıs ayında da aynı manastırın yakınlarında iki otobüs ve bir kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı. 

AA

Son Güncelleme: 02.11.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
Otobüse SaldırıHıristiyanlarMısır
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