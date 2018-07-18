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Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası

Mısır'da askeri mahkemenin, darbe karşıtı 18 kişiyi, 15 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı bildirildi.

Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası

Mısır'da askeri mahkemenin, darbe karşıtı 18 kişiyi, 15 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı bildirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 10:41
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Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası

KAHİRE

Sanıkların savunma heyeti üyesi Halid el-Mısri, yaptığı açıklamada, Kuzey Kahire Askeri Mahkemesinin, 2013-2014 yıllarında "kamu kurumlarına saldırı düzenlemek ve silahlı çete oluşturmak" suçlamasıyla yargılanan 16 kişiyi müebbet (25 yıl), iki kişiyi ise on beşer yıl hapse mahkum ettiğini belirtti.

Mısri, aynı davada yargılanan 37 kişi hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildiğini aktardı.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Bu arada, Mısır polisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed Kemal hakkındaki davanın da vefat sebebiyle düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Muhammed Kemal, Rabiatu'l Adeviyye Meydanı'nın kanlı bir müdahaleyle boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'ten sonra arananlar arasında yer alıyordu.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Kemal'in Ekim 2016'da "polisle girdiği silahlı çatışma sonucu öldürüldüğünü" açıklamış ancak İhvan, gözaltına alındıktan sonra kendisiyle irtibat kesilen Kemal'in ölümünden polisi sorumlu tutmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MısırDarbe
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