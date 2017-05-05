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Mısır basınında Türkiye hakkında asılsız iddia

Mısır basınında, Türkiye'nin UNESCO Yönetim Kurulunda İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısına destek vermediğine ilişkin asılsız bir haber yayınladı.

Mısır basınında Türkiye hakkında asılsız iddia

Mısır basınında, Türkiye'nin UNESCO Yönetim Kurulunda İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısına destek vermediğine ilişkin asılsız bir haber yayınladı.

05 Mayıs 2017 Cuma 14:21
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Mısır basınında Türkiye hakkında asılsız iddia

Mısır basını, Türkiye'nin 2005'ten bu yana üye olmadığı UNESCO yönetim kurulunda alınan İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısına destek vermeyerek Filistin'i "sattığı" yönünde yalan haber yayınladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yayın yapan "El Yevm El Sabi" gazetesi, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerinden dolayı UNESCO Yönetim Kurulunun 2 Mayıs'ta kabul ettiği İsrail'in "işgalci güç" olarak tanımlandığı karar tasarısı oylamasında destek vermediğini ileri sürerken, Türkiye'nin 2005'ten beri bu kurula üye olmadığı ve oy kullanamadığı biliniyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin, oylamanın yapıldığı UNESCO Yönetim Kurulu'na 2005 yılından beri üye olmadığı için yapılan oylamaya teknik olarak katılma hakkı olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin UNESCO'da üye olduğu tüm alt dallarda Filistin'in her zaman desteklediğini kaydeden diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin başta Filistin'in UNESCO üyeliğine kabul edilmesi olmak üzere UNESCO Genel Konferansı'nda ve üye olduğu tüm UNESCO organ ve platformlarında Filistin ile ilgili tüm karar tasarılarına sürekli destek verdiğini vurguladı.

Tasarıya ilişkin yapılan oylamada, aralarında Brezilya, Çin, Rusya ve İsveç'in aralarında olduğu 22 ülke kabul oyu verirken, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya ve Hollanda'nın da yer aldığı 10 ülke ret oyu kullanmıştı. Oylamada Fransa, Japonya, İspanya ve Arjantin'in aralarında olduğu 23 ülke çekimser kalırken, Sırbistan, Türkmenistan ve Nepal oylamaya katılmamıştı.

UNESCO tarafından geçen ekim ayında kabul edilen bir kararda da "İsrailli işgalci yetkililerin ve iskan edilen yerlere yerleştirilen grupların, Doğu Kudüs’teki eski şehirde, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu bölgedeki yasa dışı arkeolojik çalışmalarından derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MısırTürkiye Hakkında Asılsız IddiaUNESCO
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