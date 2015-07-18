Mısır askerlerine silahlı saldırı

KAHİRE - Sina Yarımadası'nda Mısır silahlı kuvvetlerini hedef alan saldırılarda 8 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda askerin yaralandığı bildirildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Kuzey Sina'da yer alan Şeyh Zuveyd bölgesinde kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, askeri kontrol noktasına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 5 askerin yaşamını yitirdiği, çok sayıda askerin yaralandığı belirtildi.

Saldırının olduğu bölgeye, zırhlı araçlar ve tanklar eşliğinde ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

"20 terörist öldürüldü"

Mısır ordu sözcüsü Muhammed Samir ise Şeyh Zuveyd'de askeri bölgeye rastgele atılan bir havan mermisi sebebiyle 3 askerin öldüğünü 4'ünün yaralandığını söyledi.

Hava destekli Mısır ordusunun El-Mehdiyye, Et-Tevme, Ez-Zevaraa bölgelerinde hala birçok mevziyi bombaladığını ifade eden Samir, "Silahlı kuvvetlerin, terör unsurlarının toplanma yeri olan Cebel el-Uleyka bölgesini hedef alması sonucu 20 terörist öldürüldü" ifadesini kullandı.

Samir, terör unsurlarına ait iki zırhlı aracın da saldırılar sonucu imha edildiğini kaydetti.

Saldırıyı "Sina Vilayeti" üstlendi

Öte yandan, DAEŞ'in uzantısı olan Sina Vilayeti adlı örgüt sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden, Şeyh Zuveyd kentindeki kontrol noktasını hedef alan söz konusu saldırıları üstlendiğini duyurdu.