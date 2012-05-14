Minimalist talepler, İran'ı durdurmak için yetersiz

ANKARA - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, dünyanın süper güçlerinin İran'ın tartışmalı nükleer programına yönelik "minimalist" taleplerinin, Tahran yönetiminin nükleer çalışmalarını durdurmak için asla yeterli olmayacağını ileri sürdü.

İsrail ordu radyosuyla mülakat yapan Barak, Tahran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelerin başlangıcında Batı tarafından dile getirilen taleplerin, İran tamamını kabul etse bile, çok "minimalist" olduğunu vurgulayarak, İran'ın hala nükleer programını devam ettirip geliştirebileceğini kaydetti.

Barak, dünya güçlerinin, yüzde 3,5 bile olsa İran'da uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurması gerektiğini belirtti.

İran halen nükleer enerji için gereken yüzde 3,5 uranyum zenginleştirme kapasitesine ulaşmış durumda. Yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum tıbbi izotoplar için kullanılırken, nükleer silah yapmak için ise uranyumun yüzde 90 oranında zenginleştirilmesi gerekiyor.

5 1 olarak adlandırılan BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD'nin yanı sıra Almanya'nın oluşturduğu grubun diplomatları, İran'ın nükleer programıyla ilgili ilk toplantıyı 14 Nisan'da İstanbul'da yapmış, ikinci toplantının 23 Mayıs'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılmasını kararlaştırmıştı.