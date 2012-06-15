Milyarder iş adamına 110 yıl hapis

HOUSTON

Mahkeme, 20 yıl boyunca Karayipler'deki bankasından mevduat sertifikası satarak yaklaşık 21 bin yatırımcıyı 7 milyar dolar dolandırmakla suçlanan Stanford'u 110 yıl hapse mahkum etti ve yetkililerin 62 yaşındaki Teksaslı işadamının banka hesaplarındaki milyonlarca dolara el koymasına izin verdi.

Savcılar, mart ayında 14 dolandırıcılık suçlamasının 13'ünde suçlu bulunan Stanford için 230 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Haziran 2009'da tutuklanmasından bu yana cezaevinde bulunan Stanford'un duruşması, hapishanede kullanmaya başladığı sakinleştirici ilaçlara bağımlı hale geldiği için ertelenmişti. Doktorlar, aralık ayında Stanford'un tekrar mahkemeye çıkabileceğine dair rapor vermişti.