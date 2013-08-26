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Meydanlara Rabia ismi verilecek

Mısır'da darbe karşıtı direnişin sembolü haline gelen "Rabia" işaretinden yola çıkan Türkiye'deki bazı belediyeler, park, meydan ve mekanlara "Rabia" ismini veriyor.

Meydanlara Rabia ismi verilecek

Mısır'da darbe karşıtı direnişin sembolü haline gelen "Rabia" işaretinden yola çıkan Türkiye'deki bazı belediyeler, park, meydan ve mekanlara "Rabia" ismini veriyor.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 13:28
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Meydanlara Rabia ismi verilecek

ANKARA

Mısır'da darbe karşıtı direnişin sembolü haline gelen "Rabia" adı, Türkiye'de bazı belediyelerce park, meydan ve mekanlara verilecek.

İnsani yardım için dünyanın her yerine en önce koşan ülkeler arasında olan Türkiye, son dönemde Arakan, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde yaşanan katliamlarla millet olarak tepki gösteriyor. Meydanlarda toplananlar, Mısır'daki darbe karşıtlarına destek sloganları atıyor, burada yaşayan Müslümanlar için eller semaya kalkıyor. Yapılan dualara hep birlikte "amin" diyen vatandaşların tek isteği yaşanan zulmün bir an önce sona ermesi.

Dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı tek yürek olunan Türkiye'de, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında bazı futbolcular da attıkları gol sonrası "Rabia" işareti yaparak Mısır'daki katliama tepkilerini gösterdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da vatandaşları "Rabia" işaretiyle selamladı. Son olarak tepkiler, bazı kentlerde park, meydan ve mekanlara "Rabia" adının verilmesiyle devam ediyor. 

Rabia işareti büst olacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 100 dönümlük arazide inşaatına başlatılan parka, "Rabia" ismi verilecek. 

Afşin Belediye Başkanı Fazlı Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 dönümlük alanda yapımına başlanacak parka "Rabia" ismini uygun gördüklerini söyledi. Site-2 bölgesinde yapılacak parkın, ilçenin yeşil alan ihtiyacını da önemli ölçüde gidereceğini vurgulayan Aydoğan, dünyanın sessiz kaldığı Mısır'daki darbeye, ilçede yapılacak parka bu ismi vererek, "Rabia" adını ölümsüzleştireceklerini bildirdi.

Mısır'da çok üzücü şeyler yaşandığını ifade eden Aydoğan, "Halkın iradesiyle belirlenmiş hükümete karşı, vahşice iktidar değişikliği için darbe yapıldı. Mısır'daki acılı günlerin diri kalması için parkta özgürlüğü simgeleyen bir büst yapmayı düşünüyoruz. Parkta, Rabia işareti büst olarak dikilecek.  Parka özellikle Mısır çizgileri ve mimarisini işleyeceğiz. Yani Mısır'daki parkların özeliklerini taşıyacak şeyler olacak. Tamamlandığında, "Rabia" adına uygun, bugünkü yaşanılan olaylara uygun bir park olacak" diye konuştu.

Esenler'deki "4yol", "Rabia Meydanı" olacak

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçenin en büyük meydanlarından biri olan Dörtyol Meydanı'nın adının "Rabia Meydanı" olarak değiştirilmesi önerisinde bulunacaklarını dile getirdi. Göksu, şunları kaydetti: 

"Biz de Esenler halkının talebi olarak Mısır'daki demokrasi direnişine destek vermek amacıyla, Arapçası 'Rabia' olan Dörtyol Meydanı'nın isminin değiştirilmesi için İlçe Meclisimize sonra da Büyükşehir Meclisimize teklifte bulunacağız. Yaklaşık 85 milyon nüfuslu bir ülkede demokrasiyle ilgili ciddi bir direniş gösteren insanlar var. Maalesef bu demokrasi direnişine, Türkiye dışında demokrasi yanlılarının çok uzak kaldıklarını görüyoruz. Meydanın adının değiştirilmesiyle Esenler halkının duygularına tercüman olacağız."

Şanlıurfa'da bir mekana koyulacak 

Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Mısır'daki demokrasi gösterilerinin simgesi konumundaki "Rabia" isminin kentte bir mekana verilmesinin planlandığını söyledi. 

Darbe karşıtlarının simgesi haline gelen ve her geçen gün daha da büyüyen "Rabia" simgesine şehir olarak destek vermeye hazırlandıklarını ifade eden Fakıbaba, "İsmin kentte bir mekana verilmesini planlıyoruz.  Rabia ismini Şanlıurfa'da yaşatacağız. Görüşmelerin ardından, ismin nerede yaşatılacağına karar vereceğiz" dedi.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 13:29
Anahtar Kelimeler:
Meydanlara Rabia Ismi Verilecek
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