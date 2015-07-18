Mesut Barzani'den

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Bağımsızlık ve boyunduruk seçenekleriyle karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde boyunduruğu seçmeyeceğiz. Tercihimiz bağımsızlıktır" dedi.

Barzani, Erbil ve Musul cephelerindeki Peşmergeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Kürtler için altın bir fırsat doğmuştur. Kürtler başarının zirvesindedir. Böyle bir süreçte birilerinin iki yönetimli bir Kürdistan'dan bahsetmesi çok ilginçtir. İnanıyorum ki Kürdistan halkı böylelerinin cevabını verecektir" ifadelerini kullandı.

İsim vermeden Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) ve Genel Başkanlığı'nı Noşirvan Mustafa'nın yaptığı Goran Hareketi'ni eleştiren Mesut Barzani, şunları söyledi:

"Kürdistan'ın iki yönetimli olmasından bahsedenler, tarihten ders almamıştır. Milletimiz bu kadar şehidi ve kurbanı, 'Kürdistan parçalansın' diye vermedi. Hiç kimse bunu hayal dahi edemez. Hiç kimse Kürdistan bölgesini bölemez, parçalayamaz. Kürdistan bölgesinin birliğinden ve bütünlüğünden razı olmayanlar, başka bir yeri tercih etmekte özgürdür. Yaşamını Kürdistan dışında sürdürebilir."

Barzani, bağımsızlık vurgusu yaptığı konuşmasında, "Milletimizin tarih boyunca verdiği mücadele Kürtlerin boyunduruk altında kalması için değildi. Şehitleri, birilerinin emri altında kalmak için vermedik. Düşmanlar bize karşı hiçbir zulmü yapmaktan geri durmadı. Düşman elinden geleni ardına koymadı. Ancak, milletimizin iradesini kıramadı. Halkımız bundan itibaren böyle bir acı tecrübeyi yaşamak ve başkalarının ateşinde yanmak zorunda değildir. Kendimize güvenmeliyiz. Halkımızı bu sıkıntılı süreçten kurtarmak zorundayız. 'Bağımsızlık' ve 'boyunduruk' seçenekleriyle karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde 'boyunduruğu' seçmeyeceğiz. Tercihimiz bağımsızlıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Mesut Barzani, Musul operasyonundan önce, yerel halkın kentin yönetiminde söz sahibi olmasının güvence altına alınması gerektiğini de dile getirdi.

Bu konuda tarafların birbirine güvenmesini isteyen Barzani, "Musul halkı bir daha felaketle karşılaşmamalı ve baskı altında olmamalıdır" ifadesini kullandı.