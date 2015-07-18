Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Mesut Barzani'den "bağımsızlık" çıkışı

IKBY Başkanı Barzani, "Bağımsızlık ve boyunduruk seçenekleriyle karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde boyunduruğu seçmeyeceğiz. Tercihimiz bağımsızlıktır" dedi.

Mesut Barzani'den "bağımsızlık" çıkışı

IKBY Başkanı Barzani, "Bağımsızlık ve boyunduruk seçenekleriyle karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde boyunduruğu seçmeyeceğiz. Tercihimiz bağımsızlıktır" dedi.

18 Temmuz 2015 Cumartesi 21:51
459 Okunma
Mesut Barzani'den
ERBİL  - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Bağımsızlık ve boyunduruk seçenekleriyle karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde boyunduruğu seçmeyeceğiz. Tercihimiz bağımsızlıktır" dedi. 

Barzani, Erbil ve Musul cephelerindeki Peşmergeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Kürtler için altın bir fırsat doğmuştur. Kürtler başarının zirvesindedir. Böyle bir süreçte birilerinin iki yönetimli bir Kürdistan'dan bahsetmesi çok ilginçtir. İnanıyorum ki Kürdistan halkı böylelerinin cevabını verecektir" ifadelerini kullandı. 

İsim vermeden Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni (KYB) ve Genel Başkanlığı'nı Noşirvan Mustafa'nın yaptığı Goran Hareketi'ni eleştiren Mesut Barzani, şunları söyledi: 

"Kürdistan'ın iki yönetimli olmasından bahsedenler, tarihten ders almamıştır. Milletimiz bu kadar şehidi ve kurbanı, 'Kürdistan parçalansın' diye vermedi. Hiç kimse bunu hayal dahi edemez. Hiç kimse Kürdistan bölgesini bölemez, parçalayamaz. Kürdistan bölgesinin birliğinden ve bütünlüğünden razı olmayanlar, başka bir yeri tercih etmekte özgürdür. Yaşamını Kürdistan dışında sürdürebilir."

Barzani, bağımsızlık vurgusu yaptığı konuşmasında, "Milletimizin tarih boyunca verdiği mücadele Kürtlerin boyunduruk altında kalması için değildi. Şehitleri, birilerinin emri altında kalmak için vermedik. Düşmanlar bize karşı hiçbir zulmü yapmaktan geri durmadı. Düşman elinden geleni ardına koymadı. Ancak, milletimizin iradesini kıramadı. Halkımız bundan itibaren böyle bir acı tecrübeyi yaşamak ve başkalarının ateşinde yanmak zorunda değildir. Kendimize güvenmeliyiz. Halkımızı bu sıkıntılı süreçten kurtarmak zorundayız. 'Bağımsızlık' ve 'boyunduruk' seçenekleriyle karşı karşıyayız. Hiçbir şekilde 'boyunduruğu' seçmeyeceğiz. Tercihimiz bağımsızlıktır" değerlendirmesinde bulundu. 

Mesut Barzani, Musul operasyonundan önce, yerel halkın kentin yönetiminde söz sahibi olmasının güvence altına alınması gerektiğini de dile getirdi. 

Bu konuda tarafların birbirine güvenmesini isteyen Barzani, "Musul halkı bir daha felaketle karşılaşmamalı ve baskı altında olmamalıdır" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 08:56
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlıkönce VatanMesut Barzani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ