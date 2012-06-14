Mescid-i Aksa'ya ''Yahudi'' kuşatması

RAMALLAH - Kudüs Belediyesi, içerisinde Yahudi Müzesi'nin de bulunduğu Doğu Kudüs'teki 3 dönümlük inşa planını onayladı.



AA muhabirinin El-Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumu'ndan edindiği bilgiye göre, Eilat Yerleşim Derneği'nin girişim ve finansal desteğiyle yapılması planlanan müze, yeraltı su havuzları ve dini temizlik kaplarının sergileneceği arkeoloji müzesi olacak.

Kudüs Belediyesi'nin kararına tepki gösteren Şeyh Raid Salah'ın lideri olduğu "1948 Filistin İslami Hareketi"ne bağlı el-Aksa Vakıf ve Kültür Mirası Kurumundan yapılan açıklamada, "Bu proje, Mescid-i Aksa'yı güney ve batıdan yedi büyük Yahudi binasıyla kuşatma planıdır. Söz konusu plan, Mescid-i Aksa için oldukça tehlikeli sonuçlar doğuracak" denildi.