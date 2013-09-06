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Mescid-i Aksa'da polis müdahalesi

Cuma namazının ardından düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrailli yüzlerce güvenlik görevlisi, Mescid-i Aksa avlusuna girdi.

Mescid-i Aksa'da polis müdahalesi

Cuma namazının ardından düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrailli yüzlerce güvenlik görevlisi, Mescid-i Aksa avlusuna girdi.

06 Eylül 2013 Cuma 15:17
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Mescid-i Aksa'da polis müdahalesi

KUDÜS  - İsrail askerleri, cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate müdahale etti. Çıkan arbede sırasında onlarca Filistinli, İsrail güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi. 

İsrail güvenlik güçleri, cuma namazının ardından "Silsile" ve Meğaribe" kapılarından girerek Mescid-i Aksa'daki cemaati kuşattı. Cemaatin mukavemet göstermesi üzerine olaylar çıktı. 

AA muhabirine konuşan Mescid-i Aksa Müdürü Nacih Bekirat, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlileri dağıtmak için çok miktarda göz yaşartıcı gaz kullandığını ve onlarca Filistinlinin gazdan etkilendiğini belirtti. Bekirat, yaşanan gerginliğin Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesine kadar ulaştığını ve gözaltına alınan Filistinlilerin de bulunduğunu kaydetti. 

İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'da cuma namazının ardından düzenlenmesi beklenen gösterilere karşı sabah saatlerinden itibaren geniş çaplı güvenlik önlemleri almıştı.

Geçen Çarşamba günü de yaklaşık 60 kişiden oluşan Yahudi yerleşimciler ve onları koruyan 500 İsrail askeri, Mescid-i Aksa'ya zorla girmiş, askerler, aralarında kadınların da bulunduğu göstericileri göz yaşartıcı bomba kullanarak bölgeden çıkarmaya çalışmıştı. Olayda bazı Filistinliler gazdan etkilenerek bayılmıştı.

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 15:18
Anahtar Kelimeler:
Mescid-i Aksa
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