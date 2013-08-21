Mescid-i Aksa yakınında çökme meydana geldi

KUDÜS



Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın batı duvarının yakınlarında çökme meydana geldiği bildirildi.



AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, çökme Mescid-i Aksa'nın Babu's-Silsile kapısı yakınlarında oluştu.



Mescid-i Aksa'nın batı kesiminde yaşayan Cum'a Usayle, bu durumun, son 5 yılda meydana gelen ikinci çöküntü olduğunu belirtti.



"Dün gece yaşanan çöküntü derin bir çukurun oluşmasına yol açtı. Bu, bizim için ve Mescid-i Aksa için tehlikeli bir durum" diyen Usayle, mahallede yaklaşık 200 kişinin yaşadığını, çukurun özellikle kadın ve çocuklar için tehlike arz ettiğini vurguladı.



İlki 2008 yılında meydana gelen çöküntüyü yetkili makamlara bildirdiği için çukuru kendi imkanlarıyla kapatmakla cezalandırıldığını iddia eden Usayli, henüz çukur çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmadığını söyledi.



Öte yandan El-Aksa Kültür ve Miras Vakfı, yaptığı açıklamada, İsrail'i Mescid-i Aksa'nın çevresinde mabedler inşa etmek, dini sembolleri "çalarak" bölgenin kültürel dokusunu değiştirmek ve arkeolojik kazı iddiasıyla onlarca tünel açıp Mescid-i Aksa'nın altını oymak suretiyle mescidin yıkılmasına zemin hazırlamakla suçladı.



Konuyla ilgili İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.





AA