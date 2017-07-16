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Mescid-i Aksa ibadete açıldı

İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını kademeli olarak açmaya başladı. Aranarak Aksa'ya girmeyi reddeden bazı Müslümarlar, uygulamayı protesto ederek öğle namazını kapının önünde kıldı.

Mescid-i Aksa ibadete açıldı

İsrail polisi, cuma günü yaşanan olayların ardından kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını kademeli olarak açmaya başladı. Aranarak Aksa'ya girmeyi reddeden bazı Müslümarlar, uygulamayı protesto ederek öğle namazını kapının önünde kıldı.

16 Temmuz 2017 Pazar 19:36
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Mescid-i Aksa ibadete açıldı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Müslümanların ilk etapta Aksa'nın Aslanlı Kapısı'na (El-Esbat) kurulan metal dedektörlerinden geçirilerek içeriye alındığı belirtildi.

"Mescid-i Aksa Vakfı yetkilileri ve namaza gelenlerin Harem-i Şerif'e girmeye başladığı" kaydedilen açıklamada, "Girişlere yaş sınırlaması getirilmedi. Harem-i Şerif'in diğer kapıları da karar gereği kademeli olarak açılacak." denildi.

Metal dedektörü uygulamasına tepki

Öte yandan aralarında Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer el-Kisvani ve Kudüs Yüksek Vakıf Konseyi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb'in de bulunduğu bazı Müslümanlar, aranarak Aksa'ya girmeyi reddetti.

İsrail'in uygulamasını protesto eden grup, öğle namazını kapının Mescid-i Aksa'nın önünde kıldı.

İsrail polisi cenazeyi içeri almadı

İsrail polisi, herkesin içeri girmeden önce kapılara kurulan elektronik metal arama dedektörlerinden geçerek içeri girmesini istiyor. Filistinlilerin ekseriyeti ise uygulamayı protesto ederek Aksa'ya bu şekilde girmeyi reddediyor. 

Aksa'ya getirilen bir cenazenin de arama cihazından geçirilmesini isteyen polisler, cenaze yakınlarının bunu reddetmesi üzerine şiddet kullanarak tabuta ve kalabalığa müdahale etti. Çıkan gerginlikte Filistinli kadın ve erkeklerden bazıları yere düştü.

AA fotomuhabirinin cep telefonunu da kıran polisler, bir Filistinliyi de gözaltına aldı.

Tekbir getirerek İsrail polisini protesto eden Filistinliler, "Kanımız, canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attı.

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunduğu surlarla çevrili Eski Kudüs bölgesine de burada ikamet edenler dışında kimsenin girmesine izin verilmiyor. 

Nablus'ta protesto

Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Filistinliler İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti. 

Nablus'taki Filistinli grupları koordine eden komitenin çağrısı üzerine bir araya gelen onlarca Filistinli, "Hazreti Muhammed'in miraca çıktığı yere canımız feda olsun", "Mescid-i Aksa'ya ulaşamayacaksınız" yazılı pankartlar taşıdı.

Fetih Hareketi'nin Nablus'taki yetkililerinden Cihad Ramazan burada yaptığı konuşmada, "İsrailli yetkililer Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölmeye çalışıyor. Her zaman canını bu uğurda feda etmeye hazır olan Filistin halkı, Aksa'yı ve şehitlerini asla yüz üstü bırakmayacaktır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaIbadetönce Vatan
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