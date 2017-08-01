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Mescid-i Aksa'daki zararın tespiti için komite kuruldu

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında oluşan zararı tespit etmek amacıyla 4 uzman komite kurdu.

Mescid-i Aksa'daki zararın tespiti için komite kuruldu

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında oluşan zararı tespit etmek amacıyla 4 uzman komite kurdu.

01 Ağustos 2017 Salı 11:16
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Mescid-i Aksa'daki zararın tespiti için komite kuruldu

KUDÜS

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, yazılı açıklamasında, İsrail askerlerinin, Mescid-i Aksa'daki ofis ve binalara gerçekleştirdiği baskınlarda oluşan zararın tespiti için 4 komite kurduklarını belirtti. Hatib, Vakıflar İdaresi olarak, komiteler görevlerini yerine getirip konuyla ilgili resmi raporlarını hazırlayıncaya kadar kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Basında yer alan vakıflar idaresine ait belgelerin çalındığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Hatib, Filistinlilere, sosyal paylaşım siteleri ile yerel basında yer alan ve resmi kaynaklı olmayan haberlere itibar etmeme çağrısında bulundu.

İsrail askerleri, 14 Temmuz'da Aksa'ya baskın düzenlemiş ve 2 gün süresince camiyi kapalı tutmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaZarar TespitiKomiteKudüs
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