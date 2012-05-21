Merkel'den Türk ekonomisine övgü

ABD'nin Chicago kentindeki NATO zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile öğle yemeği yiyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmede Türkiye'nin ekonomik performansından övgüyle bahsetti.

Merkel görüşmede önceki günkü G-8 zirvesini anlattı. Kendisi için en önemli konunun ekonomik kriz olduğunu söyleyen Merkel, Gül'e de bu konudaki fikrini sordu. Cumhurbaşkanı Gül de, ekonomik realiteye bakıldığında şu anda Avrupa'nın zor bir dönemden geçtiğini, kararlı ve doğru işler yapılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Türkiye'nin de 1990'lı yıllarda ekonomik krizler yaşadığını, ama 2002'de 58. hükümet kurulduktan sonra önlemleri kararlı şekilde uyguladıklarını anlattı.

Merkel görüşmede, Türkiye'nin ekonomik performansından övgüyle bahsetti.

Kıbrıs ve AB konusunun gündeme geldiği görüşmede Gül, bu iki konuda Türkiye'nin görüşlerini anlattı, vize serbestisi konusunda esneklik gösterilmesini istedi.

Merkel'in, Rumların AB dönem başkanlığını üstlenmesi konusunda, bu dönemde Türkiye'nin AB ile ilişkileri tamamen kesip kesmeyeceğini sorduğu, Gül'ün de, sadece dönem başkanlığıyla görüşmeyeceklerini, AB komisyonu ve diğer AB kurumlarıyla ilişkilerinin devam edeceğini söylediği öğrenildi.