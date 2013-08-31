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Merkel’den Rusya ve Çin’e eleştiri

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye konusundaki tutumlarından dolayı Rusya ve Çin’i eleştirdi.

Merkel’den Rusya ve Çin’e eleştiri

Almanya Başbakanı Merkel, Suriye konusundaki tutumlarından dolayı Rusya ve Çin’i eleştirdi.

31 Ağustos 2013 Cumartesi 16:25
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Merkel’den Rusya ve Çin’e eleştiri

BERLIN 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konusundaki tutumlarından dolayı Rusya ve Çin’i eleştirdi.

Merkel, ‘’Augsburger Allgemeine’’ gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki tavrı konusunda, ‘’Rusya ve Çin’in, uzun zamandan beri Suriye konusunda ortak tutumu reddetmesi üzücü. Bu da BM’nin rolünü önemli ölçüde zayıflatıyor’’ ifadesini kullandı.

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği zehirli gaz kullanımının bir tabunun kırılması olduğunu belirten Merkel, bunun sonuçsuz kalmaması gerektiğini yineledi.

Almanya’nın Suriye’ye askeri müdahaleye uluslararası bir karar olmadan kesin bir şekilde katılmayacağına dikkati çeken Merkel, Almanya’nın BM, NATO ve AB kararı olmadan askeri eylemelere zaten katılamayacağını, Alman ordusunun katılımı sorusunun şimdi sorulmadığını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de yarın yayınlanacak ‘’Welt am Sonntag’’ gazetesine yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry tarafından ifade edilen argümanların çok ağır olduğunu ve bunların açık bir şekilde Esed rejimini işaret ettiğini ifade ederek, bu argümanları herkesin ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Westerwelle, BM Güvenlik Konseyi’nde ortak bir tavır sergilenmesi konusunda çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 31.08.2013 16:25
Anahtar Kelimeler:
Merkel’den Rusya Ve Çin’e Eleştiri
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