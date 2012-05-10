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Merkel'den mali kriz değerlendirmesi

Merkel, yapısal reformlar yaparak büyümenin önemli ve gerekli olduğunu belirterek, ''Krizin aşılması uzun ve zor bir süreç olacak'' dedi.

Merkel'den mali kriz değerlendirmesi

Merkel, yapısal reformlar yaparak büyümenin önemli ve gerekli olduğunu belirterek, ''Krizin aşılması uzun ve zor bir süreç olacak'' dedi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 16:17
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Merkel'den mali kriz değerlendirmesi

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'te yaptığı açıklamada Avrupa'daki borç krizine ilişkin olarak iki ayaklı bir stratejilerinin olduğunu anlattı. Bunları, borçlanmanın azaltılması yoluyla büyüme ve istihdamın güçlendirilmesi olarak açıklayan Merkel, ''Yapısal reformlar ile büyüme faydalıdır, önemlidir, gereklidir" diye konuştu.

Merkel, büyümenin borçlanarak gerçekleştirilmesine karşı olduklarını ve böylesi bir durumun krizle mücadele eden Avrupa'yı başladığı noktaya geri götüreceğini ifade ederek, ''Krizin aşılması uzun ve zor bir süreç olacak'' dedi.
ABD'de Camp David'de 18-19 Mayıs'ta gerçekleşecek G8 zirvesi gündemine de değinen Merkel, zirvede iklimsel değişim konusuna dikkat çekeceğini çünkü küresel ısınmanın 2 derecelik artış ile sınırlandırılabilmesi hedefine ulaşmak için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyledi.
Merkel, NATO operasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Alman askerlerinin durumuna da temas ederek, 2014 yılında bu askerlerin geri çekilmesi için Afganistan'daki ortamın yeterince istikrarlı olduğunu ifade etti. Afganistan için müttefik ülkeler ile ortak bir stratejiden yana olduğunu yineleyen Merkel, Afganistan'a ''birlikte girildiğini ve birlikte çıkılacağını'' söyledi.
NATO'nun Afganistan'da bulunduğu 10 yıl zarfında bazı aksaklıklar yaşandığını kabul eden Merkel, buna rağmen önemli hedeflere ulaşıldığını, Afganistan'ın artık ''El Kaide'nin sığınağı'' olmadığını ve Taliban'ın zayıfladığını belirtti. Merkel, Afganistan güvenlik güçlerinin sayısının planlandığı üzere bu yıl 360 bin kişiye ulaşacağını hatırlattı.
Merkel, Avrupa'daki füze savunma sistemi konusunda Rusya yönetimine işbirliği çağrısında bulundu.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 08:18
Anahtar Kelimeler:
Merkelden Mali Kriz Değerlendirmesi
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