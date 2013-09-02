Merkel seçimlerdeki rakibi Steinbrück ile karşı karşıya geldi

BERLİN



Almanya’da 22 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesi Başbakan ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Peer Steinbrück, canlı yayınlanan bir televizyon programında karşı karşıya geldi.



Merkel ve Steinbrück, vergi, istihdam, emeklilik, enerji politikası ve bakım parası gibi iç siyaset konularının yanı sıra Suriye, avro krizi, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) ile ilgili dinleme skandalı gibi ekonomi ve dış politika konularında görüşlerini aktardı.



Başbakan Merkel, Suriye ile ilgili bir soruya karşılık, Almanya’nın bu ülkeye yönelik bir askeri müdahaleye katılmayacağını ifade etti.



Almanya’nın bu konuda siyasi sürecin harekete geçmesi için elinden geleni yapacağını belirten Merkel, gelecek hafta düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesinde Suriye konusunda görüşmelerde bulunacağını söyledi.



Suriye’de kimyasal silah kullanımıyla ilgili uluslararası toplum tarafından ortak bir cevap verilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Merkel, bu tür silahların kullanımının büyük bir suç olduğunu ifade etti.



Merkel, Almanya’nın uluslararası toplumun ortak bir reaksiyon göstermesi için arabulucu olacağına dikkati çekti.



Yunanistan’a yönelik olası yeni bir yardım paketi konusuna da değinen Merkel, bu ülkenin yeni pakede ihtiyaç duyabileceğini ancak bunun miktarının ne kadar olacağını şimdilik kimsenin söyleyemeceğini belirtti.



Merkel, bu ülkedeki gelişmelerin nasıl olacağının da bilinmediğine değinerek, Yunanistan’ın, Avro Bölgesi’ne şartların yerine getirmeden alındığını aktardı.



ABD Ulusal Güvenlik Kurumu NSA’in Almanya’daki dinleme faaliyetleri konusunda da Merkel, Beyaz Saray’a güven duymamak için bir sebebin olmadığını belirtti.



Alman topraklarında Almanya'daki yasalara uyulması gerektiğine işaret eden Merkel, Avrupa’da verilerin korunması için ortak bir yasa konusunda çalışıldığını bildirdi.



Hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Horst Seehofer’in, otoyollarda yabancı sürücülerden ücret alınmasıyla ilgili düşüncesine ilişkin Merkel, hükümetinde böyle bir uygulamanın yapılmayacağını söyledi.



Merkel, Almanya’da son 4 yılda durumun iyi olduğunu belirterek, ülkesinin 2015 yılında yeni borç almayacağını, SPD ve Yeşiller Partisi'nin vergi yükseltme planlarının şimdiki durumu iyileştirmeyeceğini aksine daha da kötüleştireceğini savundu.



Hükümet tarafından kabul edilen bakım parasını savunan Merkel, ailelerin nasıl yaşayacaklarının kendilerinin karar vermesi gerektiğini, çocuklarını kreşe göndermek istemeyen ailelerin bakım parası aldığını kaydetti.



Steinbrück



SPD’nin başbakan adayı Steinbrück de sezimi kazanması durumunda Almanya’nın Suriye’de bir askeri müdahaleye katılmayacağını belirtti.



Steinbrück, böyle bir müdahalenin insanların durumunu iyileştirmeyeceğini ve şiddeti sona erdirmeyeceğini, BM Güvenlik Konseyi’nin de değerini düşüreceğini savunarak, Suriye konusunun G 20 Zirvesi'nde ele alınmasını istedi.



Türkiye’de NATO kapsamında savunma amaçlı konuşlandırılan Patriot füze sistemleriyle ilgili de Steinbrück, başbakan olması halinde Alman askerlerinin hiçbir şekilde bir askeri müdahaleye katılmamasını sağlayacağını vurguladı.



SPD adayı Steinbrück, NSA skandalı konusunda Almanya’nın nasıl bir zarara uğradığını hükümet tarafından henüz aydınlatılmadığını ifade etti.



Yunanistan’a yapılacak olan mali yardım konusunda hükümetin açık konuşmadığını ileri süren Steinbrück, hükümetin avro krizinde ortaya koyduğu politikayı da eleştirdi.



Hükümetin vergi politikasına da tepki gösteren Steinbrück, kendi hükümeti döneminde yüksek gelirlilere yönelik vergilerin artırılacağını belirtti.



Bakım parasını yanlış bulduğunu ifade eden Steinbrück, kadınlara eşit imkan verilmesi gerektiğini ve başbakan olması durumunda söz konusu parayı ilk 100 gün içinde kaldıracağını söyledi.



İzleyicilere nasıl yansıdı



Seçim kampanyası boyunca bundan sonra karşı karşıya gelmeyecek Merkel ve Steinbrück’un 90 dakika süren düellosunun seçmene nasıl yansıdığı ve tartışmanın galibinin kim olduğu sorusuna cevap arandı.



Alman ikinci televizyon kanalı ZDF’nin anketinde izleyiclerin yüzde 40’nın Merkel’i, yüzde 33’ünün Steinbrück’ü önde, yüzde 27’nin ise iki siyasetçiyi eşit düzeyde gördükleri kaydedildi.



Ankete, kararsız seçmenler arasında Steinbrück’ü Merkel’den daha iyi bulanların oranı yüzde 37, Merkel’i iyi bulanların oranı ise yüzde 35 olarak yansıdı.



Özel televizyon kanalı RTL’in yayından hemen sonra yaptığı ankette de Merkel’i destekleyenlerin oranı yüzde 44, Steinbrück’ü önde görenlerin oranı ise yüzde 43 oldu.



Alman birinci televizyon kanalı ARD’nin anketinde ise izleyicilerin yüzde 49'u Steinbrück’ü Merkel’den "Daha inandırıcı" bulurken, Merkel’in oranı yüzde 44’te kaldı.





AA