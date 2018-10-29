'Merkel parti başkanlığına yeniden aday olmayacak' iddiası

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel’in aralık ayındaki partisinin genel kongresinde tekrar genel başkanlığa aday olmayacağı iddia edildi.

Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Hessen eyaletinde dün yapılan seçimlerde CDU’nun yaşadığı ciddi oy kaybından sonra Merkel'in bugün parti genel merkezindeki toplantıda genel başkanlıktan vazgeçmeye hazır olduğu ifade edildi.

Haberde, Merkel’in başbakanlık görevine ise devam etmek istediği kaydedildi.

Merkel’in yerine kimin genel başkan olacağı Aralık ayı başında Hamburg'da düzenlenecek CDU Genel Kurulu’nda belirlenecek.

Haberlerin Alman medyasında yayılmasının ardından eski milletvekili Friedrich Merz'in genel başkanlık için aday olacağını açıkladığı iddia edildi.

Alman medyası ayrıca partinin şu anki genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer'in genel başkanlığa gelebileceği yorumunu yapıyor.

Hessen eyaletinde dün yapılan meclis seçimlerinde CDU, bir önceki seçimlere göre yüzde 11,3 oy kaybetmiş, federal düzeydeki hükümetin politikası bu oy kaybının sorumlusu olarak gösterilmişti.

Angela Merkel 10 Nisan 2000'den bu yana CDU Genel Başkanı olarak görev yapıyor.