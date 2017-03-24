Merkel: Müzakerelere referandumdan sonra karar verilmeli

BERLİN

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Türkiye ile sürdürdüğü üyelik müzakerelerinin geleceği konusunda, anayasa referandumundan sonra gelişmelere bakarak karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Merkel, Alman "Passauer Neue Presse" gazetesine verdiği mülakatta, "Erdoğan'a yönelik ılımlı açıklamalarınızı daha ne kadar sürdüreceksiniz?" şeklindeki bir soruya karşılık, önemli olanın ortaya çıkacak sonuç olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığım görüşmelerde her şeyi açıkça dile getiriyorum. Ancak Başbakan olarak Türkiye ile ilişkilerimizi jeopolitik açıdan ve burada Almanya'da bulunan milyonlarca Türk asıllı insanın birlikte yaşaması açısından da bir bütün olarak düşünüyorum." diye yanıtladı.

Nazi benzetmelerinin sona ermesi gerektiğini, aksi takdirde gelecekte atılabilecek bazı adımları saklı tuttuklarını dile getirdiğini hatırlatan Merkel, "Bu tür benzetmeler, Nasyonal Sosyalizmin dehşetini hafife aldığı için de yersizdir." dedi.

Gelişmeler sonucunda Türkiye ile sürdürülen AB üyelik müzakerelerinin sona erdirilip erdirilemeyeceğinin sorulması üzerine de Merkel, "Türkiye'deki referandumun sonucunu ve daha sonrasını da beklememiz gerekir. Türkiye'deki anayasa değişikliği planlarını büyük endişe ile karşılayan Avrupa Konseyinin Venedik Komisyonu kararını da çok ciddiye alıyoruz." şeklinde konuştu.

"Sığınmacı akını büyük ölçüde azaldı"

Türkiye ile AB arasında yürürlükte olan sığınmacı anlaşmasının da tüm tarafların ve sığınmacıların da çıkarına olduğunu yineleyen Merkel, anlaşma sayesinde Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınının, 1 yıl öncesine göre büyük ölçüde azaldığını ifade etti.

Merkel, sınırları kapatıp sorunu bir ülkeden diğer bir ülkeye yönlendirmenin çözüm olmadığını, Türkiye ile varılan anlaşma sayesinde gerçek anlamda bir çözüm sürecinin başlatıldığını kaydetti.

ABD ile olan ilişkilerin sorulmasına karşılık da Merkel, Atlantik ötesi ilişkilerin Avrupa için her zaman önemli olduğunu ve bu ilişkilerin en iyi şekilde gelişmesi için çaba harcayacağını belirterek, "Bazı sorunlarda görüş ayrılıklarımız var, ancak genel olarak iyi görüşmeler yaptık." diye konuştu.