Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108455
ALTIN
145.419
DOLAR
3.5356
STERLİN
4.5900
EURO
4.1405
Merkel'in popülaritesi düştü
Merkel'in popülaritesi düştü
Süper Lig'e "süper" yıldızlar
Süper Lig'e "süper" yıldızlarTürk futbolunun...
'Ünlülere mektup'
'Ünlülere mektup'
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
Turizmde '1 milyon Çinli' hedefi
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...

Merkel'in popülaritesi düştü

"Almanya'da En Çok Sevilen Politikacılar" anketine göre, Başbakan Merkel'in kişisel popülaritesi 10 puan geriledi.

Merkel'in popülaritesi düştü

"Almanya'da En Çok Sevilen Politikacılar" anketine göre, Başbakan Merkel'in kişisel popülaritesi 10 puan geriledi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:21
0 Okunma
Merkel'in popülaritesi düştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kamuoyundaki sevilirlik oranı yüzde 69'dan 59'a düştü.

ARD-DeutschlandTrend'in yaptırdığı "Almanya'da En Çok Sevilen Politikacılaranketi sonuçları açıklandı.

En sevilen politikacılar listesinde ilk sırayı yüzde 64 ile Maliye Bakanı Wolfgang Schauble alırken, ikinci sırada yüzde 63 ile Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yer aldı.

Ankete göre, Başbakan Merkel, 10 puan birden kaybederek yüzde 59 ile üçüncü sıraya geriledi. Merkel, daha önceki aynı araştırmada yüzde 69 oranında destek almıştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz'un popülarite oranı ise yüzde 33'le bugüne kadar yapılan anketlerin en düşük puan oldu.

Anket sonucuna göre, mayıs ayında yüzde 55 olan Federal hükümetten memnuniyet oranı da yüzde 47'ye düştü.

Anket sonuçlarında, seçim yapılması halinde Başbakan Merkel'in yüzde 52, rakibi Martin Schulz'un ise yüzde 30 oy alacağı öngörüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya BaşbakanıAngela MerkelAlmanyada En Çok Sevilen Politikacılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO, Konya üssü için arabuluculuk yaptı
NATO, Konya üssü için arabuluculuk yaptı
Hindistan'da fil 14 kişiyi öldürdü
Hindistan'da fil 14 kişiyi öldürdü
Belçika yumurta krizinde Hollanda'yı suçladı
Belçika yumurta krizinde Hollanda'yı suçladı
Katar'dan 80 ülkeye vize muafiyeti
Katar'dan 80 ülkeye vize muafiyeti
Paris'te devriye gezen askerlere araçlı saldırı
Paris'te devriye gezen askerlere araçlı saldırı
Kenya'da oy sayımı bitmeden tartışmalar başladı
Kenya'da oy sayımı bitmeden tartışmalar başladı
İsrail askerleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 27 Filistinliyi gözaltına aldı
DEAŞ Irak'ın bankalardaki 835 milyon dolarını çaldı
DEAŞ Irak'ın bankalardaki 835 milyon dolarını çaldı
IKBY'de 'bağımsızlık referandumuna hayır' kampanyası
IKBY'de 'bağımsızlık referandumuna hayır' kampanyası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ