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MERKEL, HİTLER'in kızı mı ?

MERKEL, HİTLER’in kızı mı ? Yoldaş Merkel! Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in 17 yaşındayken Doğu Almanya komünist rejim yöneticileri ile çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Geçmişi tartışılan Merkel’in KGB ajanı olabileceği bile iddia edildi. Merkel'in babası kim? Merkel’in, Hitler’in kızı olduğu yönünde pekçok iddia ortaya atılmıştır.

MERKEL, HİTLER'in kızı mı ?

MERKEL, HİTLER’in kızı mı ? Yoldaş Merkel! Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in 17 yaşındayken Doğu Almanya komünist rejim yöneticileri ile çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Geçmişi tartışılan Merkel’in KGB ajanı olabileceği bile iddia edildi. Merkel'in babası kim? Merkel’in, Hitler’in kızı olduğu yönünde pekçok iddia ortaya atılmıştır.

01 Ocak 2018 Pazartesi 22:55
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MERKEL, HİTLER'in kızı mı ?
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MERKEL, HİTLER’in kızı mı ? Yoldaş Merkel! Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in 17 yaşındayken Doğu Almanya komünist rejim yöneticileri ile çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Geçmişi tartışılan Merkel’in KGB ajanı olabileceği bile iddia edildi. Merkel'in babası kim? Merkel’in, Hitler’in kızı olduğu yönünde pekçok iddia ortaya atılmıştır. Önce böyle bir iddia atıldı ortaya… Sonra ölüm-doğum arasında 9 yıl olduğu ortaya çıkınca da, internet yalanları, “Ne var canım! Spermlerini dondurmuştur” diye kolayca çevrildi. Hatta o kadar ileri giden teori, Hitler ve Merkel'in Rothschild Ailesi mensubu olduğunu bile öne sürüyor. Elbette böyle bir şey olduğuna dair bir kanıt yok. Hitler’in annesinin, Yahudi bir ailenin evinde çalışırken hamile kaldığı ve evlilik dışı meydana geldiği bilinmektedir.. Vatikan ile FETÖ ilişkisini de inceleyen araştırmacı Aytunç Altındal'ın ölümündeki sır ne? AKOSMAN Medya Grubu tarafından kurulan VATAN TV’de rahmetli Aytunç Altındal ilginç iddialarda bulunmuştu ??? Alman Papa “Papa II. Joun Poul’ün ölümünün ardından eski Nazi Almanı olan Joseph Ratzinger vekil olarak 20 nisan 2005 tarihinde, tam da hitler’in doğum gününde Papa 16. Benedik adını alarak Papalık koltuğuna oturdu. Böylesi önemli bir olayın Hitler’in doğum gününde meydana gelmesi “bu bir rastlantı mı” sorusunu akıllara getirdi. Angela Dorothe Kasner 1977 yılında Fizikçi Ulric Merkel ile evlendikten sonra Merkel soyadını aldı.Ancak evlilik 1982 yılında boşanmayla sonlandı. Merkel, Joseph Ratzinger’in papa olarak tahta çıkmasının hemen ardından başbakan seçilerek Almanya Başbakanı oldu. Eğer Sovyet kayıtları doğru ise bazı şaşırtıcı gerçekler günyüzüne çıkacaktır. Merkel’in özel hayatı ve geçmişi hakkında konuşulmasına sıcak bakmaması, onun gençlik ve çocukluk dönemlerinde çok zor öğrenci alan elit okullarda kolayca okuyabilmesi ve annesi olduğu olduğu iddia edilen Gretl Braun’a fazlasıyla benzemesinin yanı sıra babası olduğu iddia edilen Adolf Hitler’e bir bıyık haricinde tıpatıp benzemesi Sovyet iddialarını güçlendirici yönde büyük önem arzetmekte. Kaynak ve İddia Sahibi: helpfreetheearth

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Anahtar Kelimeler:
DünyaAlmanyaRusyaMerkelHitler
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