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Merkel haritada Berlin'i bulamadı

Almanya Başbakanı, bir ilkokul ziyaretinde, ülke sınırlarının belli olmadığı işaretsiz harita üzerinde Berlin yerine Rusya'nın orta bölgelerini işaretledi.

Merkel haritada Berlin'i bulamadı

Almanya Başbakanı, bir ilkokul ziyaretinde, ülke sınırlarının belli olmadığı işaretsiz harita üzerinde Berlin yerine Rusya'nın orta bölgelerini işaretledi.

29 Mayıs 2012 Salı 08:57
4000 Okunma
Merkel haritada Berlin'i bulamadı
Berlin'deki bir ilkokulu ziyeret eden Merkel, tahtaya çıktı ve coğrafya öğretmeniyle birlikte öğrencilerin tahtaya yerleştirdikleri ülke sınırlarının belli olmadığı haritanın başına geçti.
Haritada Berlin’i arayan Merkel, elindeki tahta kalemle Rusya’nın orta bölgelerinde bir yeri işaretleyince öğretmenden 'yanlış' yanıtı aldı.
Merkel'in, "Benim gösterdiğim yer neresi o zaman” sorusuna öğretmen "Rusya" yanıtı verdi. Merkel de, "Rusya mı? Rusya o kadar yakın mı?" dedi.
İnternete düşen bu görüntüler ülkedeki komedi programlarına da malzeme oldu.


Son Güncelleme: 29.05.2012 00:58
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