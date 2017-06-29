Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100615
ALTIN
140.596
DOLAR
3.5077
STERLIN
4.5479
EURO
4.0016
Herkes İçin Orijinal Sanat 
Herkes İçin Orjinal Sanat 
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
Hayat hep başlangıç noktasındadır…
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında Başlar?
İhtiyarlık veya Yaşlılık Kaç Yaşında...
Milli binici Karaevli'ye men cezası
Milli binici Karaevli'ye men cezası
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü gibi bakıyor
37 yıldır kesmediği bıyıklarına gözü...

Merkel'den Trump'a eleştiri

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump'ın korumacı politikasına dair, "Kim dünyanın sorunlarını tecrit ve korumacılıkla çözeceğine inanıyorsa muazzam yanılgı içindedir." dedi.

Merkel'den Trump'a eleştiri

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Başkanı Trump'ın korumacı politikasına dair, "Kim dünyanın sorunlarını tecrit ve korumacılıkla çözeceğine inanıyorsa muazzam yanılgı içindedir." dedi.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:52
12 Okunma
Merkel'den Trump'a eleştiri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ile gelecek hafta yapılacak G20 Zirvesi'ne ilişkin Federal Meclis'te yaptığı açıklamada, AB Liderler Zirvesi'nin canlılık ve güven sinyali verdiğini belirtti.

Avrupa'nın geleceğine iyimser baktığını ifade eden Merkel, bunun, AB'deki tüm ülkelerin birlikte çalışma ruhundan ve Almanya ile Fransa'nın uyumundan kaynaklandığını kaydetti.

Trump'a eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikasını eleştiren Merkel, "Kim dünyanın sorunlarını tecrit ve korumacılıkla çözeceğine inanıyorsa muazzam yanılgı içindedir. Çağın sorunlarına sadece birlikte doğru cevaplar vermeyi başarabiliriz. Bu, G20 için geçerli olduğu gibi AB için de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela MerkelAvrupa BirliğiABDonald Trump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'da Kardinal çocuklara cinsel tacizle suçlandı
Avustralya'da Kardinal çocuklara cinsel tacizle suçlandı
İttifak üyeleri NATO için savunma harcamalarını artırıyor
İttifak üyeleri NATO için savunma harcamalarını artırıyor
Suriye'de DEAŞ'a yönelik saldırıda 50 sivil öldü
Suriye'de DEAŞ'a yönelik saldırıda 50 sivil öldü
Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu İsviçre'de başladı
Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu İsviçre'de başladı
Başbakan Orban'dan sığınmacı açıklaması
Başbakan Orban'dan sığınmacı açıklaması
Arnavutluk'ta genel seçimi Rama kazandı
Arnavutluk'ta genel seçimi Rama kazandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ