Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107630
ALTIN
181.253
DOLAR
4.1838
STERLİN
5.9155
EURO
5.1794
Unvanını korumak için mindere çıkacak
Unvanını korumak için mindere çıkacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
KKTC'nin tarihi vakıf eserlerle canlanacak
Asker arkadaşları 72 yıl sonra hastane odasında buluştu
Asker arkadaşları 72 yıl sonra...
Apple'a yarım milyar dolar ceza
Apple'a yarım milyar dolar ceza
Sağlıkta israfın önüne geçilecek
Sağlıkta israfın önüne geçilecek

Merkel'den 'Suriye' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik olası bir operasyonuna Almanya’nın desteği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.

Merkel'den 'Suriye' açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik olası bir operasyonuna Almanya’nın desteği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.

11 Nisan 2018 Çarşamba 15:28
0 Okunma
Merkel'den 'Suriye' açıklaması

BERLİN

Almanya Başbakanı Angela MerkelABD ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik olası bir operasyonuna Almanya’nın desteği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.

Merkel, Meseberg Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, ABD ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğunu söylemesi ve böyle bir durumda Almanya'nın destek olup olmayacağı şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Merkel, tüm bulguların Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını gösterdiğini kaydetti.

Merkel, "Bir BM mekanizması kurularak olayın yerinde araştırılması konusunda ABD'nin yaptığı öneri ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) bir anlaşma sağlanamamasını büyük üzüntüyle karşıladık. Diğer konular hakkında şu an spekülasyon yapmak istemiyorum." dedi.

Kimyasal silah saldırısından Esed rejimini ve Rusya'yı sorumlu tutup tutmadığı sorusu üzerine Merkel, saldırıdan Suriye yönetiminin sorumlu olduğu yönünde güçlü bulgular olduğunu vurgulayarak, gelişmelere göre yeni değerlendirmeler yapacaklarını söyledi.

Merkel, "Her halükarda bu tür silahların kullanılmış olması en şiddetli şekilde kınanmalıdır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Angela MerkelAlmanyaSuriyeAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cezayir'de askeri uçak düştü: 257 ölü
Cezayir'de askeri uçak düştü: 257 ölü
Trump: Hazır ol Rusya füzeler geliyor
Trump: Hazır ol Rusya füzeler geliyor
Kremlin'den Suriye açıklaması
Kremlin'den Suriye açıklaması
Fransa'da grevlere memurlar da katıldı
Fransa'da grevlere memurlar da katıldı
'Doğu Guta'da kimyasal semptomlara ulaşıldı'
'Doğu Guta'da kimyasal semptomlara ulaşıldı'
Kimyasal silahlar yüzyıllardır can alıyor
Kimyasal silahlar yüzyıllardır can alıyor
Trump, Suriye nedeniyle Latin Amerika ziyaretini iptal etti
Trump, Suriye nedeniyle Latin Amerika ziyaretini iptal etti
BM'nin Doğu Guta'ya hala erişimi yok
BM'nin Doğu Guta'ya hala erişimi yok
VW CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası
VW CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ