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Merkel: Askeri çözüm yolu yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı krizine ilişkin, ''Askeri çözüm yolu yok.'' dedi.

Merkel: Askeri çözüm yolu yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı krizine ilişkin, ''Askeri çözüm yolu yok.'' dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:25
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Merkel: Askeri çözüm yolu yok

BERLİN

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi ve Kerç Boğazı krizine ilişkin, ''Askeri çözüm yolu yok.'' dedi.

Merkel başkent Berlin'de düzenlenen Almanya-Ukrayna Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, Rusya'ya Ukrayna'nın Azak Denizi'ne erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Merkel, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime ilişkin, ''Askeri çözüm yolu yok.'' ifadesini kullandı.

Ayrıca Merkel'in Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesinde konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği kaydedildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Angela MerkelAlmanya
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