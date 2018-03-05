Merkel 4. kez başbakan olma yolunda

Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'i başbakan adayı olarak Federal Meclise teklif etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Steinmeier'in Anayasa uyarınca Merkel'in ismini başbakan adayı olarak Federal Meclise sunduğu belirtildi.

Merkel'in, Federal Mecliste 14 Mart'ta yapılması öngörülen oturumda 4. kez başbakan seçilmesi bekleniyor.

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Merkel, partisinin genel merkezi Konrad Adenauer Haus'ta bugün yaptığı açıklamada, hükümet sürecine ilişkin ''Artık hızlıca hükümeti kurup işlere başlama zamanı.'' ifadesini kullanmıştı.

Almanya'da 24 Eylül 2017'de yapılan seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti üyeleri, dün büyük koalisyona onay vermişlerdi.