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MERCİDABIK ZAFERİ

Mercidabık Zaferi'nin 501. yıl dönümü Mercidabık Zaferi'nin 501. yıl dönümü Kilis'te düzenlenen törenle kutlandı

MERCİDABIK ZAFERİ

Mercidabık Zaferi'nin 501. yıl dönümü Mercidabık Zaferi'nin 501. yıl dönümü Kilis'te düzenlenen törenle kutlandı

24 Ağustos 2017 Perşembe 23:31
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MERCİDABIK ZAFERİ

KİLİS Mercidabık Zaferi'nin 501. yıl dönümü, Kilis'te düzenlenen törenle kutlandı. Valilik ve belediyenin çağrısı üzerine ellerinde Türk bayraklarıyla Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, mehteran eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Gençlik Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan 102 metrelik dev Türk bayrağı ile yürüyenlere, Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Hilmi Dülger ve Reşit Polat ile Belediye Başkanı Hasan Kara da eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için dua edildi. Daha sonra Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu tarafından Mercidabık Zaferi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemi konulu konferans verildi. Program, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin verdiği konserin ardından havai fişek gösterisi ile sona erdi.AA

AA

Anahtar Kelimeler:
OsmanlıŞANLI ZAFERLERİMİZYavuz Sultan SelimOSMANLI SULTANLARI
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