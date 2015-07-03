Memurların zamlı maaşları belli oldu

ANKARA - Memur maaş katsayıları, yüzde 1,71'lik enflasyon farkı ve yüzde 3'lük Temmuz zammına göre yeniden belirlendi.

AA muhabirinin Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, en düşük memur maaşı 2 bin 97 liradan 2 bin 191 liraya yükseldi.

Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 8 bin 94 liradan 8 bin 462 liraya, genel müdür maaşı ise 7 bin 104 liradan 7 bin 426 liraya çıktı.

12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan hizmetlinin Ocak'ta 2 bin 118 lira olan maaşı Temmuz'da 2 bin 212 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş alan devlet memurunun Ocak ayında 2 bin 255 lira olan aylık maaşı ise 2 bin 356 liraya yükseldi.

Buna göre, hizmetli maaşındaki artış yüzde 4,43, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesinden maaş alan memurun maaşındaki artış da yüzde 4,47 oldu.

7'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan bir öğretmenin Ocak ayında 2 bin 565 lira olan maaşı 116 lira yükselerek 2 bin 681 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki maaş alan bir polis memurunun 3 bin 28 lira olan maaşı da 137 lira artışla 3 bin 165 liraya çıktı.

Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin maaşı ile 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaşı yüzde 4,52 arttı.

Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 4 bin 547,83 liraya yükseltildi.

Devlet memurları ve sözleşmeliler, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. Kamu çalışanlarına 14 günlük de zam farkı verilecek.

"Memur ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar memuru, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini bildirdi.

Şimşek, söz konusu enflasyon farkının bütçeye getireceği maliyetin ise 2 milyar 330 milyon lira olduğunu kaydetti.

Memurların 2015 yılı Ocak ayında aldıkları maaş ile 2015 Temmuz ayında alacakları maaş şöyle:

Unvanlar Drc. Net Görev Aylığı

2015 Ocak 2015 Temmuz

Müsteşar 1/4 8.094 8.462

Genel Müdür 1/4 7.104 7.426

Şube Müdürü (Üniv) 1/4 3.708 3.878

Memur 9/1 2.260 2.361

Memur 13/3 2.255 2.356

Hizmetli 12/1 2.118 2.212

Öğretmen 1/4 2.853 2.982

Öğretmen 7/1 2.565 2.681

Kaymakam 7/1 3.886 4.064

Başkomiser 3/1 3.416 3.572

Polis Memuru 8/1 3.028 3.165

Uz. Doktor 1/4 4.324 4.524

Doktor 7/1 3.570 3.734

Hemşire (Lise) 11/3 2.458 2.568

Mühendis (Büro) 1/4 3.786 3.960

Teknisyen (Büro) 11/1 2.353 2.459

Profesör 1/4 6.109 6.393

Araştırma Gör. 7/1 3.577 3.741

Vaiz 1/4 2.891 3.022

Avukat 1/4 4.482 4.689

Tablodaki ücretlere, bölgesel ödemeler ile ek ders ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler hariç, aile ve çocuk yardımı ödeneği ile vekalet ücreti dahildir. Aile yardımı ödeneği hesabında eşi çalışmayan ve 2 çocuklu (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Bu çerçevede söz konusu rakamlar içerisinde;

- Avukatların kazandıkları davalar nedeniyle 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla 869 lira, Temmuz ayı itibarıyla 910 liraya kadar alabilecekleri vekalet ücreti,

- Eş için, 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla 169 lira, Temmuz ayı itibarıyla 177 lira tutarında aile yardımı ödeneği,

- 0-6 yaş grubu çocuklar için 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla 39,65 lira, Temmuz ayı itibarıyla 41,54 lira tutarında, diğer yaş gruplarında yer alan çocuklar için Ocak ayı itibarıyla 19,83 lira, Temmuz ayı itibarıyla 20,77 lira tutarında aile yardımı ödeneği ile aile yardımı ödeneğine bağlı olarak 45,06 lira asgari geçim indirim tutarı yer almaktadır.