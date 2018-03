Memorandum karşıtlarının zaferi

Yunanistan'daki erken genel seçimlerde, kemer sıkma önlemlerine öfkeli halkın oyları, memorandum karşıtı partilere gitti.

İlk sonuçlara göre, memorandum yanlısı merkezdeki geleneksel iki büyük parti olan Yeni Demokrasi (ND) ve PASOK, destek kaybederken, memorandum karşıtı partilerden Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ile Bağımsız Yunanlılar'ın oylarını oldukça yükselttiği görüldü.

Hiçbir parti tek başına iktidar olmak üzere çoğunluğu sağlayamazken, bir koalisyon üzerinde anlaşma sağlanamaması durumunda hükümetin kurulamaması riskine dikkat çekildi. Ancak siyasi parti liderlerinden şartlı işbirliği mesajları da geldi.

Yüzde 20 kadar oyla ilk sırada gelen ND lideri Antonis Samaras, halkın öfkesini anladıklarını ancak Yunanistan'da hükümetin kurulması için her şeyi yapacaklarını ifade etti. Kampanya dönemi boyunca halktan tam yetki isteyen Samaras, seçim sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde yaptığı değerlendirmede, iki şartı olduğunu söyledi.

İlk şartının Yunanistan'ın avro bölgesinde kalması, ikincisinin ise (borç anlaşması) memorandum politikalarının yönünün değiştirilmesi olduğunu belirten Samaras, böylece büyümenin sağlanabileceğini ve Yunan toplumunun ferahlayacağını ifade etti.

Daha önce PASOK tarafından uygulamaya koyulan politikaların Yunan halkının tahammüllerinin sınırına ulaştığını kaydeden Samaras, bu politikaların büyümeyi sağlayacak önlemler içermediğini savundu.

Samaras, ''Yeni Demokrasi ilk sırada geliyor. Bu, sorumlukluklarımızı artırıyor. Halkın öfkesini anlıyorum ancak partimiz Yunanistan'ı hükümetsiz bırakmayacak'' diye konuştu.

Geçici işbirliği hükümetinin ortaklarından Samaras, seçim sonrası ikinci memorandumu uygulayacaklarına dair ülkenin uluslararası kreditörleri AB ve IMF'ye yazılı taahhüt vermişti.

PASOK lideri Evangelos Venizelos da ulusal birlik hükümeti kurulmasını teklif edeceklerini belirtti.

Seçimlerde ağır oy kaybına uğrayan partinin lideri Venizelos, PASOK'un üçüncü parti olma yolunda olduğunu gösteren ilk resmi sonuçların ardından yaptığı değerlendirmede, ''Anayasada öngörüldüğü gibi PASOK, ulusal birlik hükümeti kurulmasını teklif edecek'' dedi.

Meşru ve dışarıda kabul gören bir hükümetin oluşturulması için yönü Avrupa'da olan bütün partilerin katılımının gerektiğini kaydeden Venizelos, ilk verilere göre, seçim sonuçlarının ND ve PASOK gibi eski partileri dışarıda bıraktığını belirtti.

Yorgo Papandreu liderliğindeki PASOK, 2009 seçimlerinde yüzde 44 oyla tek başına iktidar olmuştu.

Seçimlerin ilk sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci parti gelen memorandum karşıtı SYRIZA taraftarları Panepistimio Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Parti genel merkezinde konuşan SYRIZA Parlamento Grubu Başkanı Alexis Tsipras, ''Yunanistan'daki seçim sonuçları Avrupa ve Yunanistan'daki radikal değişim ile Avrupa halkının barbar memorandum ve kurtarma paketlerini kabul etmeyeceğine dair barışcıl devrimin mesajıdır'' dedi.

Tsipras, memorandum politikalarını destekleyen iki partinin artık azınlık olduğunu ancak seçim sistemi yüzünden parlamentoda birlikte çoğunluğu sağlayabileceklerini belirterek, seçim sistemini eleştirdi.

Tsipras, başta Almanya'da olmak üzere Avrupa'daki liderlerin, bu seçim sonuçlarının tasarruf politikalarının yenilgisi olduğunu anlaması gerektiğini kaydetti.

Yunan halkının ülkede, memorandum ve barbar tasarruf önlemlerinin olmadığı, dayanışma ve adaletin olduğu yeni bir günün doğması için yetki verdiğini dile getiren Tsipras, seçmenin, sandık aracılığıyla ekonomik krizin, kurtarma paketleri ve tasarruf politikaları ile geçmeyeceğini söylediğini vurguladı.

Seçimlerin hiçbir parti ya da kişiyi ödüllendirmediğini anladıklarını belirten Tsipras, ancak sonuçların sol hükümetin kurulması teklifi olduğunu da dile getirdi.

Tsipras, SYRIZA'nın, memorandum ve borç anlaşmalarını ortadan kaldıracak bir hükümet oluşturmak için her şeyi yapacağı sözünü verdi.

Bağımsız Yunanlılar Partisi Başkanı Panos Kammenos da memorandum ve tasarruf politikalarına imza atan PASOK ve ND ile koalisyon yapmayacağını belirtti.

Memoranduma karşı oy kullandığı için ND'den ihraç edilen Kammenos, kurduğu partinin yüzde 10 civarında oy alması üzerine yaptığı değerlendirmede, parti programını milletvekillerinin önüne getireceğini ve destek isteyeceğini söyledi.

SYRIZA ile koalisyon konusundaki bir soru üzerine Kammenos, SYRIZA ile ekonomik konularda aynı pozisyonda olduklarını ancak dış politika, yasadışı göç ve Türkiye ile ilişkiler konusunda ayrı düşündüklerini kaydetti.